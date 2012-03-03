حبیب ترابی امروز در گفتگو با مهر درباره دلایل خاموشی‌های پراکنده و لحظه‌ای برق در برخی از نقاط تهران بزرگ، گفت: در 24 ساعت گذشته در مجموع 22 مورد حادثه کوچک که به قطع لحظه‌ای برق در سطح تهران انجامیده، گزارش شده است.

معاون بهره‌برداری و دیسپچینگ شرکت توزیع برق تهران بزرگ با اعلام اینکه عامل اصلی این خاموشی‌های پراکنده برق، سقوط اشیای خارجی بر روی شبکه هوایی برق تهران بوده است، تصریح کرد: از روز گذشته تاکنون با ثبت هر گونه حادثه و یا خاموشی لحظه‌ای، تیم‌های امداد و تعمیراتی به سطح مناطق مختلف اعزام شده‌اند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در حال حاضر برق هیچ از نقاط تهران بزرگ قطع نیست، اظهار داشت: در مجموع 22 مورد حادثه ثبت شده، حدود 30 دقیقه برق مشترکان تهرانی قطع شده است.

وی همچنین در خصوص میزان خسارت وارد شده به شبکه برق تهران بزرگ در اثر طوفان دو روز اخیر، بیان کرد: این طوفان تاکنون هیچ گونه خسارت سنگینی به شبکه برق کشور وارد نکرده است.

ترابی با اعلام اینکه عمده خاموشی‌های برق لحظه‌ای تهران بزرگ در مناطق جنوب شرق و جنوب غرب تهران گزارش شده است، تاکید کرد: در شرایط فعلی هیچ گونه مشکلی برای تامین و توزیع برق مشترکان بخش‌های مختلف مصرف در سطح تهران بزرگ وجود ندارد.