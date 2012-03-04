مردم اسپانیا در اعتراض به عملکرد اقتصادی دولت روانه خیابانها شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مردم اسپانیا روز گذشته با آمدن به خیابانهای شهر مادرید و چندین شهر این کشور اعتراض خود را به نرخ های بهره و نقش موسسات مالی در بحران مالی نشان دادند.

این تظاهرات درحالی برگزار شد که اسپانیا شاهد افزایش نرخ بیکاری است و در همین حال اتحادیه خلبانان اسپانیایی از دور جدیدی از اعتصابات در اعتراض به طرح شرکت هواپیمایی "ایبریا" برای تاسیس یک شرکت حمل و نقل هوایی با هزینه کمتر در 16 مارس تا 28 مه آینده خبر داد.

گفته می شود که با وجود 12 دور اعتصاب خلبانان اسپانیایی از اوایل دسامبر تاکنون، طرح شرکت هواپیمایی ایبریا برای تاسیس یک شرکت حمل و نقل هوایی با هزینه کمتر با هدف رقابت با دیگر خطوط هوایی از ماه جاری اجرایی می شود.

پیش از این با وجود آنکه اعتصاب خلبانان سبب لغو 114 پرواز شد، اما شرکت هواپیمایی ایبریا در بیانیه ای ادعا کرد قادر به جابجایی 80 درصد مسافران با 27 شرکت حمل و نقل هوایی دیگر است.