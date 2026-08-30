ترافیک پرحجم و سنگین در برخی نقاط مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه با توجه به افزایش تردد در سطح شهر، آخرین گزارش‌های ترافیکی حاکی از اعمال محدودیت در برخی از معابر اصلی و سنگین شدن بار ترافیکی در چندین محور مهم شهر مشهد است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، در حال حاضر محدودیت‌های ترافیکی در مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی اعمال شده است؛ به‌طوری که رانندگان در مسیر تقاطع شهید گمنام به سمت حرم مطهر، همچنین در مسیر ابتدای خیابان شیرازی از سمت میدان شهدا به سمت حرم، و در تقاطع امام رضا (ع) به سمت دانش و نیز مسیر میدان پنجراه به سمت حرم مطهر با محدودیت‌های جدی مواجه هستند.

علاوه بر این، گزارش‌ها نشان می‌دهد که ترافیک در برخی از محورهای دیگر شهر نیز به شدت سنگین شده است. به‌گونه‌ای که در مسیر میدان استقلال به سمت میدان آزادی، از پل هفت‌تیر به سمت بلوار دانشجو و همچنین در مسیر میدان سپاد به سمت میدان شهید فهمیده، حجم خودروها بسیار بالا بوده و شاهد ترافیک سنگین هستیم.

از شهروندان و رانندگان درخواست می‌شود با توجه به این شرایط، برای مدیریت زمان تردد خود، از مسیرهای جایگزین استفاده کرده و ضمن رعایت نکات ایمنی، با عوامل کنترل ترافیک همکاری نمایند.