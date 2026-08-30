تأکید استاندار بر نقش راهبردی جنوب کرمان در توسعه صنعتی و معدنی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در نشست شورای راهبردی جوانان جنوب استان کرمان در شهرستان جیرفت اظهار کرد: جنوب استان کرمان را در شرایط امروز، یکی از مهمترین کانونهای فرصت و تحول آینده کرمان میبینم.
وی با بیان اینکه توسعه اقتصادی بدون تحول در زیرساختها و فراهم کردن شرایط مناسب برای زندگی مردم امکانپذیر نیست افزود: امروز در سراسر استان کرمان فعالترین پروژههای عمرانی و زیرساختی در حال اجراست و اگر وضعیت امروز استان را با زمان آغاز مسئولیت خود مقایسه کنیم، میبینیم که با وجود تحریمها و شرایط ناشی از جنگ، کرمان و جنوب استان پویاتر از گذشته مسیر توسعه زیرساختی خود را دنبال میکنند.
استاندار کرمان با اشاره به وضعیت پروژههای راهسازی استان گفت: برخی پروژههایی که در سال ۱۴۰۳ متوقف یا غیرفعال بودند، امروز به مرحله اجرا رسیدهاند و در حوزه بهسازی و روکش آسفالت نیز حجم فعالیتها در مقایسه با دورههای گذشته بیسابقه است.
طالبی، ادامه داد: در سالهای گذشته، حتی در دورههایی که منابع مالی بیشتری وجود داشت، حداکثر حدود ۱۰ پیمانکار در پروژههای آسفالت استان فعالیت میکردند، اما امروز ۳۳ پیمانکار بهصورت همزمان در این حوزه فعال هستند.
وی با اشاره به رشد اعتبارات جادهای استان اظهار کرد: اعتبارات حوزه راه در سال جاری ۲۴۰ درصد افزایش یافته که بخشی از این منابع به پروژههای جنوب استان اختصاص پیدا کرده است.
آبرسانی به ۶۶۴ روستای استان در دستور کار است
استاندار کرمان با اشاره به وضعیت آب شرب روستاها گفت: متأسفانه ۶۶۴ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان فاقد شبکه آب شرب بودند که با تفاهم انجامشده با وزارت نیرو، عملیات آبرسانی به این روستاها از خردادماه آغاز شده است.
طالبی، افزود: ۶۰ روستا در هفته دولت بهصورت رسمی به بهرهبرداری میرسند و امیدواریم تا پایان سال آینده تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان به آب آشامیدنی دسترسی پیدا کنند.
وی همچنین از اتصال بیش از ۵۰۰ روستا به شبکه گاز کشور طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: در حوزه ارتباطات و اینترنت نیز بالاترین میزان جذب اعتبارات برای توسعه شبکه ارتباطی روستاهای استان را داشتهایم.
استاندار کرمان با بیان اینکه استان وارث محرومیتهای بزرگی است، اظهار کرد: از اینکه در گذشته به برخی زیرساختها توجه کافی نشده، متأسف هستیم؛ در جیرفت حتی روستاهایی را مشاهده کردیم که از نعمت برق برخوردار نبودند. البته محرومیت تنها مختص جنوب نیست و در شمال استان نیز نمونههایی از این محرومیتها وجود دارد.
توسعه زیرساخت؛ شرط ماندگاری جمعیت در جنوب
طالبی، با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مسکن گفت: طی یک سال گذشته در تأمین زمین و الحاق اراضی به محدوده شهرها برای اجرای طرح جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن، جهش خوبی ایجاد شده است.
وی افزود: در حوزه زیرساخت به دنبال آن هستیم که شرایط بهگونهای فراهم شود که هیچ فردی از جنوب استان به دلیل نبود زیرساختهای مناسب، این منطقه را برای زندگی ترک نکند.
جنوب کرمان؛ قطب معدنی جدید کشور
استاندار کرمان با تأکید بر ظرفیتهای معدنی جنوب استان اظهار کرد: امروز جنوب کرمان را بهعنوان قطب معدنی جدید کشور در نظر داریم.
طالبی، افزود: هرچقدر در حوزه کشاورزی فعالیت کنیم و با توسعه گلخانهها و ارتقای شیوههای تولید، ارزش افزوده این بخش را افزایش دهیم، به دلیل محدودیتهای موجود نمیتوانیم متناسب با رشد جمعیت، اشتغال جدید ایجاد کنیم؛ بنابراین برای ایجاد اشتغال باید در کنار کشاورزی به ظرفیتهای دیگری همچون معدن توجه کنیم.
وی ادامه داد: در حوزه معدن به دنبال شکلگیری زنجیره ارزش هستیم. اگر شمال استان عمدتاً از ظرفیتهای مس و آهن برخوردار است، در جنوب کرمان مجموعهای متنوع از ظرفیتهای معدنی وجود دارد.
طالبی، با اشاره به اکتشاف عناصر نادر خاکی در جنوب استان گفت: در حال حاضر در مرحله اکتشاف این عناصر هستیم و اگر این ذخایر به مرحله بهرهبرداری برسد، نام جنوب کرمان میتواند در سطح جهان مطرح شود.
استاندار کرمان تأکید کرد: بهرهبرداری از معادن جنوب استان باید با پیششرط فرآوری مواد معدنی همراه باشد و این سیاست را با جدیت دنبال میکنیم.
برای هر شهرستان یک پروژه پیشران اقتصادی
طالبی، از برنامهریزی برای ایجاد پایههای صنعتی جدید در جنوب استان خبر داد و گفت: در کنار معدن، زمینههای خوبی برای توسعه صنعت در جنوب فراهم شده است.
وی با اشاره به منطقه ویژه اقتصادی جازموریان اظهار کرد: این منطقه یک گره ۲۰ ساله بود که در دولت چهاردهم با پیگیریهای انجامشده و همراهی مدیران استانی و نمایندگان مجلس، مسیر آن باز شد.
استاندار کرمان افزود: مجوزهای صنعتی در حال پیگیری است و مجوز نخستین پتروشیمی جنوب استان صادر شده که در منطقه ویژه اقتصادی جازموریان مستقر خواهد شد. همچنین موضوع منطقه ویژه اقتصادی جیرفت نیز در حال پیگیری است.
طالبی، تصریح کرد: برای هر شهرستان جنوب استان یک ابرپروژه اقتصادی و پیشران را دنبال میکنیم که بتواند حرکت اقتصادی آن شهرستان را شتاب دهد.
وی درباره طرحهای شهرستانی گفت: در منوجان احداث کارخانه تولید استیل را دنبال میکنیم؛ در فاریاب با توجه به ذخایر سیلیس، فرآوری این ماده تا مرحله تولید مواد اولیه سلولهای خورشیدی و ایجاد زمینه تولید پنلهای خورشیدی در دستور کار است.
استاندار کرمان افزود: در عنبرآباد معادن ارزشمند طلا و مس وجود دارد که مراحل نهایی فعالیت آنها در حال انجام است. در جیرفت نیز توسعه فعالیت فرودگاه و تجهیز آن با استفاده از منابع استانی و همچنین راهاندازی گمرک خارجی را دنبال میکنیم که در حال طی مراحل نهایی اخذ مصوبه دولت است.
طالبی ادامه داد: در کهنوج نیز توسعه فرآوری تیتانیوم تا مراحل نهایی در حال پیگیری است.
راهاندازی یکی از بزرگترین مجتمعهای کشت و صنعت کشور در جنوب کرمان
وی با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی جنوب استان اظهار کرد: در سفر اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه، راهاندازی یکی از بزرگترین مجتمعهای کشت و صنعت کشور در جنوب استان تقریباً نهایی شد و امیدواریم شاهد شکلگیری این مجتمع بزرگ در منطقه باشیم.
استاندار کرمان همچنین تأمین آب را یکی از الزامات توسعه آینده جنوب دانست و گفت: با توجه به چشماندازی که برای توسعه معدن در جنوب استان داریم، باید به سمت اجرای پروژه مستقل انتقال آب از دریا به جنوب استان حرکت کنیم.
طالبی افزود: آمادگی برای اجرای این طرح از سوی بخش خصوصی وجود دارد و امیدواریم با لحاظ همه شرایط بتوانیم این پروژه را دنبال کنیم.
آینده جنوب کرمان را باید روایت کرد
استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش جوانان در آینده جنوب استان گفت: آینده جنوب استان را باید روایت کرد و روایت آینده جنوب بسیار مهم است.
وی افزود: جنوب کرمان بیش از هر چیز نیازمند امیدآفرینی و ارتقای انگیزه مردم برای مشارکت در ساختن آینده این منطقه است. مردم باید بدانند قرار است در جنوب استان چه اتفاقاتی رخ دهد و روایت تحول در این منطقه اهمیت بسیار زیادی دارد.
طالبی تأکید کرد: باید از روایت محرومیت در جنوب استان فاصله بگیریم. سؤال اساسی این است که آیا باید خودمان را محدود بدانیم یا ظرفیتهای موجود را ببینیم؟
وی خطاب به جوانان گفت: جوانان باید دیدهبان توسعه و مطالبهگر باشند و به جای تمرکز بر اینکه چه کسی مقصر است، باید مطالبهگر چشمانداز آینده کرمان و ایدهپرداز درباره آینده استان باشند.
استاندار کرمان افزود: اگر امروز در استان کرمان موفقیتهایی حاصل شده، بخش مهمی از آن ناشی از عبور از چارچوبها و مسائل صرفاً اداری بوده است. امروز بزرگترین پروژههای استان از ردیفهای بودجهای غیرعمرانی تأمین میشوند و یکی از مهمترین اتفاقات، تجهیز منابع برای اجرای پروژههاست.
طالبی از جوانان جنوب استان خواست پیشنهادها و ایدههای متناسب با ظرفیتهای منطقه را ارائه کنند و گفت: انتظار داریم جوانان پیشنهادهای خود را در اختیار ما قرار دهند تا در کنار برنامه «کرمان بر فراز»، از دل این پیشنهادها نقشه فرصتهای جنوب استان را تدوین کنیم.
شورای جوانان؛ اتاق فکر مسئولان برای توسعه جنوب
وی با تأکید بر ضرورت ارتباط مستقیم مدیران با جوانان اظهار کرد: اجازه ادامه کار به مدیرانی که نتوانند ارتباط مناسبی با مردم و جوانان برقرار کنند، نخواهیم داد و نمیتوانیم با چنین مدیرانی کار کنیم.
استاندار کرمان افزود: مدیران باید فرصت ارتباط با جوانان را ارزشمند بدانند و ارتباط مؤثر و مستمری با این قشر برقرار کنند.
طالبی با اشاره به وضعیت زیستبوم فناوری و نوآوری در جنوب استان گفت: در حوزه دانشبنیان کمی عقب هستیم و باید زمینه شکلگیری و توسعه شرکتهای دانشبنیان در جنوب استان را فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: انتظار داریم شورای مشورتی جوانان به اتاقهای فکر مسئولان دولتی در استان تبدیل شوند و آثار عملی این نقشآفرینی را در تصمیمات و برنامههای توسعهای شاهد باشیم.
هر شهرستان جنوب کرمان یک رویداد برگزار کند
استاندار کرمان در پایان با تأکید بر جایگاه جدید جنوب استان در برنامههای توسعهای گفت: جنوب کرمان دیگر حاشیه توسعه استان نیست و امروز در متن توسعه استان قرار دارد و با همین نگاه از توان و ظرفیت جوانان استفاده خواهیم کرد.
طالبی، از فرمانداران جنوب استان خواست موضوع رویدادمحوری را بهطور ویژه دنبال کنند و گفت: هر شهرستان باید تا پایان سال دستکم یک رویداد شاخص برگزار کند.
وی ابراز امیدواری کرد با استفاده از ظرفیت جوانان و مشارکت آنان در برنامههای توسعهای، شاهد ورود عملیاتی نسل جوان به مسائل توسعهای و شکلگیری حرکتهای جدید برای پیشرفت جنوب استان باشیم.
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