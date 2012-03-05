سهم یک درصدی تهران از مساحت کل کشور با تراکم 20 درصدی جمعیت

به گزارش خبرنگار مهر، این استان از نظر آب و هوایی دارای تنوع خاصی است، به طوریکه میزان بارندگی از 80 میلیمتر در مناطق کویری تا 800 میلیمتر در ارتفاعات متغیر است و متوسط بارندگی حدوداً 220 میلیمتر در سال برآورد شده که تأمین کننده آب قابل استحصال برای شرب، کشاورزی، صنعت و ... است.

این استان به واسطه وجود شهر تهران به عنوان پایتخت و مرکز سیاسی و اقتصادی کشور، از تراکم جمعیتی بالایی برخوردار است و یک درصد از کل مساحت کشور را به خود اختصاص داده، اما 20 درصد تراکم جمعیت ایران در آن جای دارند.

97 درصد عرصه های طبیعی کشور سند دارند

به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران تا کنون برای 97 درصد عرصه های طبیعی کشور سند مالکیت گرفته شده و تا پایان سال 92، این رقم به 100 درصد خواهد رسید.

غلامعباس عبدی نژاد از کاهش 60 درصدی تصرفات در سال 90 نسبت به سال گذشته خبرداد و گفت: اخذ سند مالکیت برای عرصه های ملی یکی از دلایل کاهش تصرفات بود.

81.5 درصد از سطح استان تهران را اراضی ملی تشکیل می دهد. این استان با مساحت 13.8 هزار کیلومترمربع و مساحت اراضی ملی یک میلیون و 122 هزار هکتار با کسر اراضی واقع شده در محدوده شهر مساحت قریب یک میلیون و 26 هزار و 672 هکتار برآورد شد که شامل: 26971 هکتار جنگلهای طبیعی و بیشه زار، 847858 هکتار مرتع، 104902 هکتار بیابان، 32 هزار هکتار از اراضی ملی استان نیز تا کنون با مشارکت شهرداریهای استان تهران خصوصاً سازمان پارکها و فضای سبز شهر مورد اجرا طرحهای جنگلکاری واقع شده است.

دو هزار هکتار جنگلکاری در دامنه های جنوبی البرز

در سال جاری دو هزار هکتار جنگلکاری در دامنه های جنوبی البرز انجام شده است.

در حال حاضر 27 هزار هکتار جنگل طبیعی و 45 هزار هکتار جنگل دست کاشت در کل استان تهران وجود دارد و تا پایان برنامه پنجم، سرانه جنگلکاری در این استان به 30 متر مربع خواهد رسید.

سرانه جنگلکاری در این استان طی برنامه سوم توسعه هشت متر مربع بود؛ تا پایان برنامه چهارم، این رقم تا 17 متر مربع افزایش یافت و بر اساس ماده 15 قانون افزایش بهره وری مقرر شده تا سرانه فعلی افزایش یابد.

گونه های جنگلی استان تهران

جنگلهای استان که عموماً در مناطق مرتع و کوهستانی واقع شده، عموماً جنبه ذخیره گاهی داشته و دارای ارزشهای زیست محیطی است که نقش مهمی در حفاظت آب و خاک ایفاد می کنند.

جنگلهای استان در عین حال با توجه به وجود گونه های نادر و ارزشمند "ارس"، "بادام وحشی"، "شیر خشت"، "توس"، "داغداغان" به عنوان ذخیره گاه جنگلی محسوب می شود.



تلاش برای افزایش سرانه فضای سبز در تهران

وجود جنگل در تهران در کاهش آلودگی هوای این شهر بسیار مؤثر است و می توان گفت افزایش سرانه فضای سبز و توسه جنگلکاری در این استان امری بدیهی به نظر می رسد، چرا که هر هکتار جنگل 2.5 تن اکسیژن تولید و 6700 تن گرد و غبار را جذب کرده همچنین 500-200 متر مکعب آب را ذخیره می کند.

بر اساس برآوردها و مطالعات انجام شده در آمریکا سالانه در یک منطقه جنگلی 300 میلیارد دلار درآمد تغذیه آب و 40 میلیارد دلار درآمد گردشگری از جنگل برای دولت به دست آمده اما ارزش چوب این منطقه فقط 23 میلیارد دلار بوده است.

ارزش جنگلها و مراتع به مراتب بیشتر از بهای تولید چوب و علوفه است؛ ارزش تولید علوفه در مراتع یک هشتم ارزش حفظ آب و خاک به وسیله این اکوسیستم است.

فضای سبز مناسب در کلانشهرها یکی از عوامل مؤثر در کاهش آلودگیهاست؛ باید گفت که فضای سبز شبه جنگلی ریه های شهرها به شمار می روند.

مهمترین اثرات فضای سبز در شهرها کاهش آلودگی هوا، کاهش آلودگی صوتی، تعدیل دما، افزایش رطوبت نسبی، تلطیف هوا و جذب گرد وغبار است.

سایر اثرات فضای سبز در شهرها نسبی هستند، ولی مجموعه اثرات فضای سبز حضور آنها را در شهرها اجتناب ناپذیر می کند، به طوری که بدون وجود آن ممکن نیست شهرها پایدار باقی بمانند.

آلودگی محیط زیست یکی از معضلاتی است که بشر کنونی با آن روبرو شده است و از بین بردن یا کاهش آلودگیها نیاز به مشارکت همگانی دارد.

76 هزار هکتار از عرصه های مرتعداری در اختیار مرتعداران

از یک میلیون هکتار عرصه های مرتعی استان، 80 درصد دارای طرحهای مرتع داری بوده و در هفته منابع طبیعی 76 هزار هکتار از این عرصه ها در قالب طرحهای مرتعداری در اختیار مرتعداران قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: بیمه مراتع نیز یکی دیگر از اقداماتی است که در سال جاری پیگیری شده و 145 هزار هکتار تحت پوشش بیمه ای قرار خواهد گرفت.

به استناد مطالعات به عمل آمده از مساحت 847858 هزار هکتار مراتع استان 25 درصد را مراتع خوب، 42 درصد مراتع متوسط و33 درصد مراتع فقیر تشکیل می دهد.

در عین حال 33.5 درصد از سطح مراتع استان را مراتع ییلاقی، 30.7 درصد مراتع میانبند و35.8 درصد مراتع قشلاقی در برمی گیرد که تا کنون ممیزی مراتع منجر به صدور 2700 فقره پروانه چرا شده است.

بهره برداری بی رویه از مراتع و وجود دام مازاد بر ظرفیت و جمعیت مازاد بر توان مرتع و عدم وجود ساختار مناسب بهره برداری از دلایل عمده روند افزایش تخریب مراتع استان است.

وسعت حوضه های آبخیز وسیع تر از سطح استان تهران است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران اعلام کرده بود که وسعت حوضه های آبخیز استان تهران وسیعتر از سطح استان است و در تهران 117 حوضه آبخیز وجود دارد که در 78 حوضه مطالعه انجام شده است.

گفتنی است هفته منابع طبیعی از 15 اسفندماه آغاز و تا 21 اسفند ادامه خواهد داشت.