  1. استانها
  2. لرستان
۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۱

دستگیری ۱۷ سوداگر مرگ در پلدختر

دستگیری ۱۷ سوداگر مرگ در پلدختر

پلدختر - فرمانده انتظامی پلدختر از دستگیری ۱۷ نفر از سوداگران مرگ در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رسول کرمی‌چگنی شامگاه شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای مطالبات مردمی برای پاک‌سازی مناطق آلوده، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان طی روزهای اخیر با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و رویکردی جهادی، ضرباتی بر پیکره سوداگران مرگ وارد کردند.

وی افزود: در این طرح عملیاتی که باهدف ارتقای امنیت اجتماعی اجرا شد، ۱۵ خرده‌فروش و دو قاچاقچی مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند و سه دستگاه خودروی متعلق به این افراد نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی پلدختر با بیان اینکه در بازرسی از متهمان ۱۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد، تصریح کرد: پلیس با اشراف کامل اطلاعاتی، اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش جامعه توسط هنجارشکنان و سوداگران مرگ به مخاطره بیفتد.

سرهنگ کرمی چگنی با تأکید بر اینکه خط قرمز پلیس، سلامت و آرامش شهروندان است، از مردم خواست هرگونه موارد مشکوک در حوزه خریدوفروش مواد مخدر را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6938530

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها