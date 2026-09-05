دستگیری ۱۷ سوداگر مرگ در پلدختر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رسول کرمی‌چگنی شامگاه شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای مطالبات مردمی برای پاک‌سازی مناطق آلوده، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان طی روزهای اخیر با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و رویکردی جهادی، ضرباتی بر پیکره سوداگران مرگ وارد کردند.

وی افزود: در این طرح عملیاتی که باهدف ارتقای امنیت اجتماعی اجرا شد، ۱۵ خرده‌فروش و دو قاچاقچی مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند و سه دستگاه خودروی متعلق به این افراد نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی پلدختر با بیان اینکه در بازرسی از متهمان ۱۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد، تصریح کرد: پلیس با اشراف کامل اطلاعاتی، اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش جامعه توسط هنجارشکنان و سوداگران مرگ به مخاطره بیفتد.

سرهنگ کرمی چگنی با تأکید بر اینکه خط قرمز پلیس، سلامت و آرامش شهروندان است، از مردم خواست هرگونه موارد مشکوک در حوزه خریدوفروش مواد مخدر را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.