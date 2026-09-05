به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر رفیعی، استاد حوزه علمیه قم، شنبه‌شب در اجلاسیه شهدای بیرجند با اشاره به آیه ۵۴ سوره مائده اظهار کرد: خداوند در این آیه می‌فرماید اگر عده‌ای از دین خود برگردند، خداوند قومی را خواهد آورد که دارای ویژگی‌های خاصی هستند و این وعده الهی، مایه نگرانی مؤمنان از ریزش‌ها نیست.

وی افزود: در روایات، این آیه در مرتبه نخست بر امیرالمؤمنین(ع) تطبیق داده شده و در روایات دیگری نیز بر یاران امام زمان(عج) و حتی ایرانیان تطبیق شده است؛ بنابراین می‌توان ویژگی‌های مطرح‌شده در این آیه را در شخصیت‌های بزرگ و مجاهدان راه خدا نیز مشاهده کرد.

این استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه نخستین ویژگی مطرح‌شده در آیه، محبت خداوند است، گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های رهبر شهید نیز ارتباط عمیق ایشان با خداوند، عبادت، دعا و توسل بود.

رفیعی ادامه داد: ایشان از دوران نوجوانی به عبادت و دعا اهتمام داشتند و حتی در حوادث و مشکلات نیز به اهل‌بیت(ع) متوسل می‌شدند و این اعتقادات، بخش مهمی از شخصیت ایشان را تشکیل می‌داد.

اشاره به تواضع رهبر شهید

وی دومین ویژگی را تواضع دانست و اظهار کرد: تواضع رهبر شهید انقلاب برای کسانی که از نزدیک با ایشان ارتباط داشتند، کاملاً محسوس بود و نمونه‌های فراوانی از فروتنی ایشان وجود دارد که نشان می‌دهد عظمت جایگاه اجتماعی و سیاسی، هرگز موجب فاصله گرفتن ایشان از روحیه تواضع و مردم‌داری نشد.

رفیعی با اشاره به خاطره‌ای از دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: زمانی که رهبر معظم انقلاب برای بازدید از زندان‌ها به مشهد رفته بودند، یکی از افرادی را دیدند که در دوران رژیم پهلوی ایشان را شکنجه کرده بود.

وی گفت: آن فرد در زندان از مواجهه با ایشان پرهیز می‌کرد و سرانجام رهبری با یادآوری شکنجه‌هایی که متحمل شده بودند، به او گفتند که وی را بخشیده‌اند.

وی افزود: این رفتار نشان‌دهنده اوج بزرگواری و تواضع ایشان بود؛ کسی که خود قربانی شکنجه شده بود، پس از پیروزی انقلاب و در شرایطی که امکان پیگیری و شکایت وجود داشت، از حق شخصی خود گذشت و او را بخشید.

شهید خامنه‌ای عزیز مصداق شجاعت بود

این استاد حوزه علمیه قم سومین ویژگی رهبر شهید را شجاعت عنوان کرد و گفت: رهبر شهید در برابر دشمنان با شجاعت کامل ایستادگی می‌کردند و ذره‌ای ترس در وجود ایشان راه نداشت.

رفیعی با اشاره به حضور رهبر شهید انقلاب در اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد اظهار کرد: در آن مقطع، بسیاری از حاضران در اجلاس مواضع ضدآمریکایی داشتند و از شوروی حمایت می‌کردند، اما ایشان در سخنرانی خود علاوه بر انتقاد از آمریکا، با صراحت از تجاوز شوروی به افغانستان نیز سخن گفتند و ظلم و جنایت‌های این کشور را محکوم کردند.

وی ادامه داد: این اقدام نشان داد که شجاعت ایشان وابسته به شرایط و فضای حاکم نبود؛ در هر جایی که احساس می‌کردند باید از حق دفاع کنند، بدون ملاحظه سخن می‌گفتند.

رفیعی چهارمین ویژگی آیه را «یجاهدون فی سبیل الله» دانست و بیان کرد: جهاد با قتال تفاوت دارد و جهاد تنها به معنای جنگیدن با شمشیر نیست، بلکه سخن، قلم، تبیین و حضور در میدان نیز می‌تواند جهاد باشد.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر جهاد تبیین گفت: ایشان بارها تأکید کردند که جهاد فقط با شمشیر نیست؛ سخن انسان می‌تواند جهاد باشد و قلم انسان نیز می‌تواند در مسیر جهاد قرار گیرد.

پیشگامی رهبر شهید در کارهای جهادی

رفیعی افزود: اگر به زندگی رهبر معظم انقلاب نگاه کنیم، می‌بینیم که ایشان پیش از انقلاب نیز در میدان مبارزه حضور داشتند و پس از انقلاب نیز در عرصه‌های مختلف، از مبارزه سیاسی و فرهنگی گرفته تا حضور در مناطق آسیب‌دیده، نقش فعال و جهادی داشتند.

وی با اشاره به حضور رهبر معظم انقلاب در حوادثی مانند سیل ایرانشهر و زلزله طبس گفت: روحیه ایشان به گونه‌ای بود که هرجا مردم گرفتار بودند، خود را موظف به حضور و خدمت می‌دانستند.

رهبر شهید از سرزنش‌ها نمی‌ترسید

رفیعی پنجمین ویژگی را «لا یخافون لومة لائم» عنوان کرد و گفت: رهبر شهید انقلاب از سرزنش سرزنش‌کنندگان نمی‌ترسیدند و در طول سال‌های پس از انقلاب، حرف‌ها، تهمت‌ها و مطالب فراوانی علیه ایشان مطرح شد، اما هیچ‌گاه تحت تأثیر این فشارها از مسیر خود عقب‌نشینی نکردند.

وی خاطرنشان کرد: ممکن است در مسیر انقلاب ریزش‌هایی رخ دهد، اما همان‌گونه که رهبر شهید انقلاب بارها تأکید کرده‌اند، در کنار ریزش‌ها، رویش‌های فراوانی نیز وجود دارد.

این استاد حوزه علمیه قم افزود: وعده الهی درباره آمدن انسان‌هایی با ایمان، محبت خدا، تواضع، شجاعت، جهاد در راه خدا و بی‌اعتنایی به سرزنش‌ها، همچنان پابرجاست.

وی با تأکید بر اینکه «إن معی ربی» باید در برابر تهدیدهای دشمن مورد توجه قرار گیرد، گفت: دشمن ممکن است ضربه بزند و تهدید کند، اما نهایت امر آن است که خداوند وعده داده است از فرستادگان و مؤمنان حمایت کند؛ بنابراین مؤمن نباید در برابر قدرت‌های ظاهری دشمن دچار ترس و ناامیدی شود.

رفیعی در پایان با اشاره به وعده الهی درباره نصرت مؤمنان اظهار کرد: ممکن است خداوند گاهی از طریق اسباب طبیعی و گاهی از طریق انسان‌های دیگر، وعده خود را محقق کند، اما آنچه اهمیت دارد این است که مؤمن به وعده خداوند اطمینان داشته باشد و در مسیر حق، از سرزنش و تهدید دشمن هراسی به خود راه ندهد.

خداوند خود را جانشین شهید در خانواده او معرفی کرده است

رفیعی با تأکید بر اینکه شهادت در فرهنگ اهل‌بیت(ع) جایگاه بلندی دارد، گفت: در حدیث قدسی آمده است که خداوند پس از شهادت یک فرد، خود را جانشین او در خانواده‌اش معرفی می‌کند و می‌فرماید هر کس خانواده شهید را خوشحال کند، مرا خوشحال کرده و هر کس آنان را ناراحت کند، مرا ناراحت کرده است.

وی اظهار کرد: من بارها در جلسات خصوصی، التماس رهبر شهید برای شهادت را دیده بودم و فیلم‌های آن نیز موجود است.

وی در ادامه با اشاره به ماجرای مجروحیت رهبر شهید انقلاب در حادثه ششم تیرماه و شهادت آیت‌الله بهشتی و یارانش در حادثه هفتم تیر، گفت: فردی نقل می‌کرد پس از حادثه هفتم تیر نزد رهبر معظم انقلاب که در بیمارستان بستری بودند، رفت و به‌تدریج خبر شهادت آیت‌الله بهشتی را به ایشان منتقل کرد. ایشان گریه کردند و فرمودند: «من که زودتر از بهشتی مجروح شدم، چرا من شهید نشدم؟»

رفیعی افزود: آن فرد به ایشان گفته بود که حتماً حکمتی در این مسئله وجود دارد و خداوند متعال کارهایش را بر اساس حکمت انجام می‌دهد.

این استاد حوزه علمیه قم گفت: سال‌ها بعد، هنگامی که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری رسیدند، همان فرد به ایشان یادآوری کرده بود که آن روز می‌گفتند چرا من زودتر از آقای بهشتی شهید نشدم؛ حکمت آن صبر این بود که امروز رهبری این جامعه را بر عهده بگیرید.

وی با بیان اینکه بسیاری از حوادث زندگی شهدا و رهبران انقلاب را باید در چارچوب حکمت الهی دید، اظهار کرد: در حادثه اخیر نیز با وجود حضور شخصیت‌های مختلف نظامی و اجرایی در معرض خطر، تقدیر الهی باعث شد رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، در لحظاتی از محل حادثه خارج شوند و جان سالم به در ببرند و اینها همه نشانه‌هایی از عنایت و حکمت خداوند است.

رفیعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه شهادت در فرهنگ اسلامی گفت: در دعای نماز عید فطر از خداوند می‌خواهیم بهترین چیزی را که بندگان شایسته از او خواسته‌اند، به ما عطا کند و یکی از برترین خواسته‌ها شهادت است.