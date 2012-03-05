راه ‌اندازی دوره زبان روسی ویژه طلاب/ نقد سریال موهن"الاسباط"

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه باقرالعلوم(ع) از راه ‌اندازی دوره زبان روسی ویژه طلاب حوزه علمیه قم خبر داد.



حجت ‌الاسلام سید محمود موسوی با بیان اینکه امروز جهان تشنه معارف ناب اسلام است، اظهار داشت: در چنین شرایطی حوزویان باید خود را برای پاسخگویی به نیازهای جهانی آماده کنند که مسیر رسیدن به این هدف در مرحله اول نیازمند دانستن زبان های خارجی برای برقراری ارتباط است.



این استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: امروز وظیفه و رسالت طلاب وقتی تکمیل تر می‌شود که به فراگیری زبان‌های روز دنیا اهتمام داشته باشند.



وی در ادامه سخنان خود به تاریخچه آموزش زبان‌های خارجی در معاونت آموزش دفتر تبلیغات در راستای تربیت مبلغان علوم دینی اشاره کرد و بیان داشت: دانشگاه باقرالعلوم(ع) در زمینه آموزش زبان‌های خارجی و تربیت طلاب، سابقه 30 ساله داشته و در این مدت توانسته اقدامات ارزشمندی را انجام دهد.



فعالیت چهار گروه زبان های خارجی در دانشگاه باقرالعلوم(ع)



موسوی با اشاره به فعال بودن 3 گروه زبان انگلیسی، عربی و فرانسه در این دانشگاه، یادآور شد: با توجه به درخواست‌های انجام‌شده و طبق نیازسنجی‌های به عمل آمده، زبان آلمانی نیز از ابتدای سال جاری در این مرکز علمی راه‌ اندازی شد و هم ‌اکنون 30 زبان آموز در آن مشغول تحصیل بوده و دوره دوم آن نیز برای ترم بهار91 اقدام به جذب زبان آموز کرده است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود سفر اعضای هئیت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) به روسیه و بلاروس طی سال گذشته را مد نظر قرار داد و اضافه کرد: با توجه اینکه زبان روسی، ششمین زبان بین المللی دنیا بوده و قریب به 250میلیون نفر در جهان به این زبان صحبت می کنند لذا در طی این سفر پس از بررسی های لازم و هماهنگی های انجام شده مقدمات راه اندازی دوره زبان روسی در دانشگاه باقرالعلوم(ع) و تربیت مبلغانی در این عرصه صورت پذیرفت.



آغاز ثبت نام دوره آموزش زبان روسی برای ترم بهار 91



معاون آموزشی و فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم(ع) وجود پتانسیل بالا برای پذیرش علوم اسلامی در میان روسی زبانان را یکی دیگر از دلایل راه اندازی این رشته اعلام کرد و گفت: در همین راستا اولین دوره پذیرش طلاب برای فراگیری زبان روسی در دانشگاه باقرالعلوم(ع) برای ترم بهار 1391 اقدام به پذیرش زبان آموز کرده است که علاقه مندان می توانند برای ثبت نام تا هفدهم اسفند ماه به این دانشگاه مراجعه و یا با شماره تلفن21160 داخلی 6209 تماس حاصل کنند.



وی در خصوص استادان دانشکده زبان نیز تصریح کرد: برای تربیت مبلغان دینی تلاش شده تا از استادانی بهره بگیریم که علاوه بر تسلط بر زبان های خارجی در این زمینه تجربه تبلیغی نیز داشته باشند.



تعریف دوره های کارشناسی زبان انگلیسی در دانشگاه باقرالعلوم(ع)



موسوی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به فعالیت مراکز متعدد آموزش زبان انگلیسی در کشور ابراز داشت: با توجه به تنوع دوره های مختلف آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه باقرالعلوم (ع) درصدد است تا دوره های آزاد انگلیسی خود را محدود کرده و با رسمیت بخشیدن به آن، دورهای کارشناسی را در این زمینه تعریف کنند.



سریال موهن"الاسباط" نقد فقهی و تاریخی می شود



فیلم موهن "الحسن و الحسین و معاویه" معروف به سریال "الاسباط" توسط استادان و طلاب حوزه علمیه قم نقد فقهی و تاریخی می شود.



عباس ایزدی فر با اعلام این مطلب اظهار داشت: این نشست علمی به همت مدیریت پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) و با حضور استادان و پژوهشگران این موسسه برگزار می شود.



وی با بیان این که این سریال توسط یکی از شبکه های تلویزیونی وهابی کویت و با مشارکت بازیگرانی از کشورهای کویت، اردن، عربستان سعودی، لبنان، مراکش، الجزایر، سودان و... ساخته شده است، تصریح کرد: این فیلم موهن در حالی از چهل کانال ماهواره ای در حال پخش است که از نظر تاریخی مستند نبوده و منابع روایت داستانی این سریال کاملا ساختگی است.



ایزدی تاکید کرد: لذا ضروری است که این سریال از نظر علمی، تاریخی، فقهی و همچنین مبانی کلامی و حدیثی مورد نقد و بررسی قرار گیرد.



نشان دادن چهره امامان و معصومین(ع) از موارد مورد نقد در فیلم "الاسباط"



مدیر پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) یادآور شد: تحریف تاریخ، تطهیر چهره های تاریخی که صدمات بسیاری به امت و حکومت اسلامی وارد کرده اند، ایجاد شخصیت های خیالی و یا توطئه گر مانند عبدالله بن سبا که به حکومت علی(ع) جهت دهی می‌کنند، تقدیس معاویه و سایر چهره های منفی تاریخی از یک سو و از طرف دیگر ترسیم چهره‌ای متزلزل از امام حسن(ع) و نشان دادن چهره امام حسین(ع)، امام سجاد(ع)و حضرت زینب کبری(س) و ... بسیاری از تحریفات تاریخی و فقهی و ... از موارد موجود در این فیلم است که مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.



وی در پایان یادآورشد: این جلسات علمی با حضور گروهی از محققان و پژوهشگران حوزه علمیه قم و برخی از استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها برگزار و سپس نشست‌ها و میزگردهای علمی به صورت مکتوب در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد.



شانزدهم اسفندماه زمان برگزاری جلسه نقد فیلم



لازم به ذکراست، جلسه نقد و بررسی سریال "الاسباط"ساعت 16 دوشنبه پانزدهم اسفندماه سال جاری در سالن اجتماعات دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار و حجج اسلام و المسلمین دکتر ارسطا، عضو هئیت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و دکتر محمدی، عضو هئیت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، این فیلم را به بوته نقد می گذارند.

