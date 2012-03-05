نام سارق جنایتکار با خون روی شیشه حک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مداحی- رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی-با اعلام این خبر گفت: به دنبال گزارش وقوع قتل صاحب زرگری از طریق فوریت های پلیسی 110 به علت حساسیت، رئیس اداره مبارزه با جرائم جنایی به همراه تیم ویژه جنایی و عوامل بررسی صحنه جرم و عوامل کلانتری در محل حاضر شدند. ماموران در محل مشاهده کردند فردی به هویت علیرضا در داخل کارگاه زرگری خود بوسیله ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است.

صحنه توسط ماموران کلانتری 16 تبریز حفظ شده و پس از کنترل صحنه و اعلام به قاضی ویژه قتل، عوامل بررسی صحنه اقدام به جمع آوری آثار و دلایل صحنه کردند که در این حین مشاهده شد مقتول قبل از اینکه در اثر خونریزی ناشی از جراحات جان خود را از دست دهد با انگشتان آغشته به خون کلماتی نظیر نام قاتل را بر روی دیوار نوشته است . این نوشته سرنخ خوبی برای دستیابی به مجرم شد به این ترتیب که قاتل و مقتول همدیگر را می شناختند.

پیرامون این نام ها از آشنایان و برادران مقتول بررسی به عمل آمده و چند نفر از بین آنان شناسایی شد و ادامه تحقیقات احتمال ارتکاب قتل توسط یکی از مظنونین که یک مغازه دار در نزدیکی کارگاه مقتول بود تقویت کرد.

وی ادامه داد: پیرامون فرد مورد نظر تحقیقات ادامه یافت و مشخص شد متهم روز حادثه به مغازه خود مراجعه و سپس آنجا را ترک کرده است. پس از شناسایی محل سکونت مظنون، اکیپی از عوامل انتظامی به محل اعزام شده و مشخص شد نامبرده به همراه خانواده اش با خودروی شخصی خانه را ترک کرده اند. با فعال کردن گشت های پلیس آگاهی خودرو مظنون در نزدیکی محل سکونتش بدون سرنشین پارک شده بود که با انتقال خودرو به پلیس، آثار انگشتان آغشته به خون و قطرات خون در داخل آن مشاهده شد. با شناسایی چند تن از بستگان متهم و انجام تحقیقات مشخص شد برخی از بستگان وی از جریان اطلاع دارند و با راهنمایی همسر وی بخشی از طلا و جواهرات و مقادیری از پول های مسروقه کشف و ضبط شد.

وی گفت: با ادامه تلاش ها جهت دستگیری متهم و انجام کارهای تحقیقاتی محل اختفای وی در جاده تبریز- تهران شناسایی شده و با اعزام گروهی، نامبرده در کمتر از 24 ساعت دستگیر شد و در بازرسی از وی مقادیری وجه نقدی و چک و طلاجات مسروقه از وی کشف شد.

وی ضمن اشاره به کشف شش کیلو طلا و جواهرات و مبلغ 128 میلیون ریال وجه نقد و سه قطعه چک از قاتل اظهار داشت: در تحقیقات پلیسی و قضایی متهم به سرقت و قتل ارتکابی اعتراف کرد و با صدور قرار روانه زندان شد.

رئیس پلیس آگاهی استان در خاتمه تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد علت قتل بلند پروازی خانواده قاتل بوده که بدهی های هنگفتی را به وی تحمیل کرده و قاتل جهت رهای از بدهی ها و رسیدن به پول، خواسته راه صدساله را در یک شب بپیماید و دست به چنین جنایت هولناکی بزند.