امیدهای صبای قم با شکست ماشین سازی تبریز سه پله‌ صعود کردند

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان سیدمحسن بابامیری شامگاه یکشنبه در هفته هفتم از دور برگشت این رقابت ها در دیداری خانگی برابر تیم فوتبال امید ماشین سازی تبریز به پیروزی ارزشمند دو بر یک رسیدند تا روند رو به رشد آنها در نیم فصل دوم همچنان ادامه داشته باشد.



پنجمین پیروزی صبا در لیگ برتر امید



در این دیدار که همزمان با پنج مسابقه دیگر در شهرهای مختلف کشورمان، در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم برگزار شد، فوتبالیست‌های امید صبای قم در تلاش برای جبران شکست بازی قبل مقابل تیم صدرنشین فولاد مبارکه سپاهان اصفهان ، دو گل به ثمر رساندند و با اینکه میهمان یکی از گل های خود را جبران کرد اما در نهایت این بازی را دو بر یک به سود خود به پایان رساندند.



این پنجمین پیروزی تیم فوتبال امید صبای قم در مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال رده سنی امید باشگاه های کشور بود که منجر به صعود سه پله ای امیدهای صبای قم در جدول رده بندی شد و صبا خود را به جمع شش تیم بالای جدول لیگ برتر امید رساند.



سومین پیروزی خانگی صبای قم در لیگ برتر امید



صبای قم پیش از این چهار بار برابر حریفان خود به پیروزی رسیده بود که دو برد آنها در خانه مقابل تیم های فوتبال امید نساجی قائمشهر و گسترش فولاد تبریز بود و پیروزی یک بر صفر صبای قم در جدال با این تیم شمالی فوتبال کشورمان و برتری دو بر یک مقابل تیم گسترش فولاد تبریز را به همراه داشت، اما برد دو بر یک برابر ماشین سازی تبریز سومین پیروزی صبا در خانه به شمار می رود.



امید های صبای قم در دیدارهای خارج از خانه نیز دو بار طعم شیرین پیروزی را چشیده اند، آنها در دیدار رفت از هفته نخست لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور موفق شدند در ورزشگاه تختی مشهد تیم ابومسلم این شهر را با حساب دو بر صفر از پیش رو بردارند.



صعود صبای قم به مکان ششم جدول رده بندی لیگ برتر امید



بر اساس برنامه سازمان لیگ آزادگان، در هفته هشتم از دور برگشت مسابقات رده سنی امید لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور تیم فوتبال امید صبای قم در شیراز میهمان تیم امید برق شیراز خواهد بود و در هفته بعد از آن استراحت می کند.



در حال حاضر در جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور، تیم فوتبال امید صبای قم با کسب پنج پیروزی، هفت مساوی و هفت باخت، 13 گل زده و 17 گل خورده 22 امتیاز کسب کرده است و بعد از تیم های سپاهان اصفهان، نفت اهواز، فولاد خوزستان، برق شیراز و شهرداری تبریز در مکان ششم جدول جای دارد.

