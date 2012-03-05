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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۵۵

با اعلام ویژه‌برنامه‌ها/

شبکه‌های رادیویی فرهنگ، معارف و قرآن به استقبال نوروز 91 رفتند

شبکه‌های رادیویی فرهنگ، معارف و قرآن به استقبال نوروز 91 رفتند

همزمان با نوروز 91 شبکه‌های رادیویی فرهنگ، معارف و قرآن با ویژه برنامه‌های مختلف معارفی، دینی و قرآنی به استقبال سال نو می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ایام نوروز شبکه فرهنگ با 134 برنامه ویژه در موضوع‌های مختلف شعر خوانی، گفتگو با چهره‌های فرهنگی، قرائت متون کهن و جدید، گزارش از استان‌ها، گردشگری در ایران و روانشناسی موفق برای مخاطبان برنامه‌های ویژه‌ای تولید کرده است.

همچنین معرفی موسیقی نواحی ایران، بررسی مسائل فرهنگی کشور در سال 90 در حوزه‌های سینما و موسیقی و کتاب و میراث فرهنگی، آداب و رسوم نوروز، موسیقی متون کهن، تصنیف های بهاری، بهار در شعر کهن، خواندن شعرهای بهاری، طنزهای اجتماعی و فرهنگی، استقبال از بهار، بهار از منظر هنرمندان، جایگاه نوروز در آثار باستانی و آئین های نوروزی را منعکس خواهد کرد.

شبکه فرهنگ 134 برنامه بصورت زنده و تولیدی و در 131 هزار و 365 دقیقه پخش خواهد شد. همچنین رادیو معارف نیز در ایام نوروز با 141 ویژه برنامه در موضوعات مختلفی همچون اعمال و مناسک روزانه ویژه ایام نوروز، عوامل نشاط معنوی و آیات بهاری، مهمترین وقایع ایران و جهان در سال90، آداب بهاری مناطق مختلف ایران، اخلاق اجتماعی در دید و بازدیدها، گردشگری مذهبی، مفاهیم دعای تحویل سال، بیانات حضرت امام خمینی درباره نوروز، پیام نوروزی مقام معظم رهبری، آداب اجتماعی و اخلاقی، نمایشهای اجتماعی و خانوادگی و خاطرات مبلغان دینی از جمله این برنامه هاست.

برنامه‌های رادیو قرآن شامل 141برنامه در 60 هزار و 255 دقیقه و بصورت تولیدی و زنده است. رادیو قرآن که از 26 اسفند ماه به استقبال بهار می رود همچون گذشته گلستان و بوستان نوروز را تقدیم به شنوندگان می‌کند.
 

کد مطلب 1552557

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