به گزارش خبرگزاری مهر، در ایام نوروز شبکه فرهنگ با 134 برنامه ویژه در موضوع‌های مختلف شعر خوانی، گفتگو با چهره‌های فرهنگی، قرائت متون کهن و جدید، گزارش از استان‌ها، گردشگری در ایران و روانشناسی موفق برای مخاطبان برنامه‌های ویژه‌ای تولید کرده است.

همچنین معرفی موسیقی نواحی ایران، بررسی مسائل فرهنگی کشور در سال 90 در حوزه‌های سینما و موسیقی و کتاب و میراث فرهنگی، آداب و رسوم نوروز، موسیقی متون کهن، تصنیف های بهاری، بهار در شعر کهن، خواندن شعرهای بهاری، طنزهای اجتماعی و فرهنگی، استقبال از بهار، بهار از منظر هنرمندان، جایگاه نوروز در آثار باستانی و آئین های نوروزی را منعکس خواهد کرد.

شبکه فرهنگ 134 برنامه بصورت زنده و تولیدی و در 131 هزار و 365 دقیقه پخش خواهد شد. همچنین رادیو معارف نیز در ایام نوروز با 141 ویژه برنامه در موضوعات مختلفی همچون اعمال و مناسک روزانه ویژه ایام نوروز، عوامل نشاط معنوی و آیات بهاری، مهمترین وقایع ایران و جهان در سال90، آداب بهاری مناطق مختلف ایران، اخلاق اجتماعی در دید و بازدیدها، گردشگری مذهبی، مفاهیم دعای تحویل سال، بیانات حضرت امام خمینی درباره نوروز، پیام نوروزی مقام معظم رهبری، آداب اجتماعی و اخلاقی، نمایشهای اجتماعی و خانوادگی و خاطرات مبلغان دینی از جمله این برنامه هاست.

برنامه‌های رادیو قرآن شامل 141برنامه در 60 هزار و 255 دقیقه و بصورت تولیدی و زنده است. رادیو قرآن که از 26 اسفند ماه به استقبال بهار می رود همچون گذشته گلستان و بوستان نوروز را تقدیم به شنوندگان می‌کند.

