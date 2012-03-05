خشکسالی کماکان گریبان گیر اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، نوید حاجی بابایی بعد از ظهر دوشنبه در چهارمین همایش خشکسالی، حفاظت از منابع طبیعی و مصرف بهینه آب و وضعیت پایدار اظهار داشت: در سه ماه آینده همچون ماه‌های گذشته با کاهش بارندگی در غرب اصفهان همراه می‌شویم.

وی به پیش‌بینی وضعیت آب و هوای اصفهان طی سه ماه آینده اشاره کرد و بیان داشت: پیش بینی می‌شود، فروردین ماه سال آینده، بهترین روزهای آب و هوایی را داشته باشیم.

کارشناس پیش بینی هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: در اصفهان بارش‌های خوبی داشتیم به گونه‌ای که در قسمت‌های شرق، جنوب شرقی و مرکز اصفهان بیشترین بارش باران را داشتیم.

وی با اشاره به اینکه در ارزیابی میزان بارندگی در شهرستان‌های اصفهان، تاکنون سمیرم و فریدون شهر بیشترین بارندگی را داشتند، افزود: سمیرم از ابتدای سال تاکنون 397 میلی‌متر و فریدون شهر 327 میلی‌متر بارندگی شده است.

حاجی بابایی با بیان اینکه میزان بارندگی اصفهان نسبت به سال گذشته، 124 درصد افزایش داشته است، ادامه داد: مناطق غرب اصفهان در سال جاری کمترین میزان بارندگی را داشته است.

وی با بیان اینکه کماکان خشکسالی در اصفهان وجود دارد، اضافه کرد: اگر چه امسال بیشترین میزان بارندگی را در اصفهان داشتیم اما به دلیل اینکه این بارندگی در مناطق اصفهان به یک میزان نبوده بنابراین همچنان با خشکسالی در این استان مواجهیم.

کارشناس پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان تاکید کرد: اصفهان در هفته آینده با وزش شدید باد همراه با گرد و خاک مواجه می‌شود که احتمال بارش پراکنده باران در این هفته نیز است.

وی گفت: در مقایسه کوتاه مدت و بلند مدتی که از وضعیت آب و هوای اصفهان شد، وضعیت بارش بارندگی در اصفهان همان مسیر گذشته خود را دارد یعنی در مناطق شرق و مرکزی اصفهان بیشترین بارندگی را داریم.

