دوره یک روزه مدیریت رسانه و فوتبال در بوشهر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی هیئت فوتبال استان بوشهر دوره یک روزه مدیریت فوتبال برای خبرنگاران ورزشی و عوامل باشگاه ها در بوشهر برگزار می شود.

این دوره سه شنبه 16 اسفندماه در سالن کنفرانس مجموعه خلیج فارس (اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر) از ساعت ۹ صبح آغاز می شود.

ضمنا مدرس دوره نیز بر عهده هوشنگ نصیرزاده از مدرسین فدراسیون فوتبال و کمیته داوران کشور خواهد بود و در پایان دوره نیز به شرکت کنندگان گواهی شرکت در دوره یک روزه مدیریت فوتبال اهداء خواهد شد.



قهرمانی تیم بدمینتون الف بوشهر در مسابقات لیگ استانی .

این مسابقات با شرکت 7 تیم و از مورخ 90/12/10 لغایت 90/12/11در سالن اختصاصی هیات بدمینتون شهر بوشهر واقع در مجموعه ورزشی شهید بهشتی بوشهر برگزار گردید که در پایان تیم بدمینتون الف بوشهر با اقتدار به قهرمانی مسابقات دست پیدا کند و تیمهای دیر ف بدمینتون ب بوشهر و پتروشیمی بترتیب مقامهای دوم تا چهارم را از آن خود نمودند.



برگزاری مسابقه شطرنج سیمولتانه با حضور استاد قائم مقامی در بوشهر



به مناسبت بزرگداشت 18 اسفندماه (روز بوشهر) مسابقه شطرنج سیمولتانه ( مسابقه یک نفر با چند نفر) با حضور احسان قائم مقامی استاد بزرگ شطرنج ایران و مدیر کل ورزش و جوانان استان بوشهرو معاونین اداره کل ،شکوهی عضو شورای شهر بوشهر،محمدی باغملایی مدیرعامل موسسه فرهنگی وورزشی شهرداری بوشهر و دیگر همرهان در روز یکشنبه درسالن دو هزار نفری فجربوشهر برگزارشد.

رییس هیات شطرنج استان بوشهردرمراسم افتتاحیه این مسابقات ا گفت: دراین مسابقه 130 شطرنج باز بوشهری در گروه های سنی مختلف شامل بانوان و آقایان با استاد بزرگ شطرنج ایران به رقابت پرداختندکه در مجموعه هم استاد و هم شطر نجبازان از این مسابقات راضی بودند و این باعث مباهات است که در یک تورنمنت 14 ساعته استاد بزرگ با حضور خودشان در سالن دوهزار نفری فجر بوشهر شور و هیجان خاصی بوجود آوره بودند و همین امر هم می تواند در کل با عث انگیز و ترغیب در بین ورزشکاران و خصوصا رشته شطرنج در استان گردد.

سید ایمان بکاءتصریح کرد: استاد بزرگ احسان قایم مقامی رکورد دار مسابقه شطرنج سیمولتانه در جهان و نام وی در کتاب گینس ثبت شده است در این رقابتهای زیاد شرکت کرده و در روز 14 اسفند ماه که در واقع بمناسبت روز بوشهر که در روز 18 اسفند است این مسابقات را برگزار نمودیم که مورد استقبال خوبی قرار گرفت

وی ادامه داد: با برگزاری این مسابقه به دنبال رسیدن توسعه کمی و کیفی رشته شطرنج در استان بوشهر هستیم زیرا در هررشته ورزشی باید به هر دو مورد (کمیت و کیفیت )مسابقات توجه داشت تا بتوانیم به هدف نهایی که ار تقاع آن رشته می باشد دست پیدا کنیم.

بکاء گفت: اکنون هیات شطرنج استان بوشهربا 33 داور، 39 مربی و دارای خانه شطرنج اختصاصی می باشد، که در اینجا بایستی در واقعه از کمک های شایعانی که اداره کل ورزش در امر راه اندازی خانه شطرنج و کلیه مسابقاتی که برگزار شده و همچنین در اختیار گذاشتن امکانات رفاهی و ( مادی و معنوی )انجام داده اند تشکر و قدر دانی کرد.

مسابقات رده بندی دسته برتر بزرگسالان شهرستان بوشهر

مسابقات رده بندی دسته برتر بزرگسالان شهرستان بوشهر ویژه آقایان در سالن اختصاصی هیات پینگ پنگ بوشهر برگزار گردید.

این مسابقات با شرکت 8 بازیکن و پس از انجام 20 بازی که در پایان نفرات اول تا هشتم مشخص شدند.

1- سیروس صادر پور 2- حبیب یوسفی 3- یاسرخواجه ئیان 4- امیر محمد احمدی 5- عباس ناظمی 6- علیرضا گچکوب7- محمد جواد محمدی8- میثم غلامی

حضور یک داور بوشهری در مسابقات بین المللی والیبال ساحلی کیش



حسن بازدرهوا داور والیبال ساحلی بوشهری به دعوت فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران به رقابت های بین المللی آسیا-اقیانوسیه در کیش دعوت شدند.

در این مسابقات و برای اولین بار است که یک داور بوشهری به مسابقات بین المللی اعزام می شود.

حسن بازدرهوا، یکی از داوران جوان و خوب بوشهری می باشد که به این رقابت های بین المللی والیبال ساحلی اعزام شده اند.

امیدواریم حضور این داور خوش آتیه در کنار داوران بزرگ بین المللی و ملی همچون آقای نادر انصاری ، حسین پورکاشیان، حمید راهجردیان و محمدرضا درفش کاویان باعث پیشرفت داوری والیبال استان بوشهر شود.

ادامه تمرینات تیم شاهین بوشهر درترکیه



تیم فوتبال شاهین بوشهر تا روز دوشنبه در ترکیه ادامه خواهد یافت و سپس صبح سه شنبه آنتالیا را به مقصد تهران ترک خواهند کرد تا بازیکنان پس از یک روز استراحت صبح چهارشنبه راهی بوشهر شده و از بعدازظهر همین روز تمرینات شاهین در بوشهر پیگیری خواهد شد .

لازم به ذکر است که فردا شاهین یک نوبت صبح تمرین خواهد داشت و بعدازظهر هم در دیداری تدارکاتی به مصاف یکی از تیمهای ترکیه خواهد رفت .

مجید غلامی سنگربان شاهین به میادین بازگشت



مجید غلامی دروازه بان با اخلاق شاهین که در ابتدای فصل بدلیل پارگی رباط صلیبی مجبور به عمل جراحی شد ، پس از تقریبا شش ماه دوری از میادین روز گذشته با تشخیص حمید درخشان درون دروازه شاهین قرار گرفت و بازی خوبی را از خود به نمایش گذاشت .

محمد مومنی: بازیکن مصدوم نداریم، تا 15 اسفند در آنتالیا می مانیم



محمد مومنی مربی تیم فوتبال شاهین بوشهر در گفتگویی گفت: روز دوشنبه هفته گذشته به آنتالیا رسیدیم وبه دلیل خستگی فقط جلسه تمرین برای بازیکنان در نظر گرفتیم. هم با وجود بارندگی تمرین با نشاطی برگزار کردیم و روی هم رفته شرایط مناسبی در طول این مدت برای بازیکنان فراهم کردیم و دو بازی تدارکاتی برگزار نمودیم که خوب بود..

مومنی افزود:خوشبختانه بازیکن مصدوم نداریم وفقط کرار هست که آنهم تا روز مسابقه فینال بازی حذفی و با صعنت نفت میرسد. و در این اردو تنها مصدوم ما مجید غلامی بود که او هم به حالت آرمانی رسیده.

مومنی تصریح کرد:تا جند روز دیگه در آنتالیا هستیم(و روز 15اسفند) وبعد از آن به ایران برمی گردیم تا خود را برای رویارویی با نفت آبادان آماده کنیم. در حال حاضر تمامئ تمرکز خود را روی برد در این بازی گذاشته ایم تا با کسب سه امتیاز به اوضاع خود در جدول سر وسامان بدهیم.

مومنی گفت: همچنین در این مدت تمرینات بدنسازی تیم را زیرنظر دکتر کاظمی بدنساز جدید تیم برگزارکردیم که واقعا عالی بود و در این چند مدت سطح آمادگی جسمانی بازیکنان را بالا بردیم ،بطوریکه برای بازی آینده لیگ برتر و جام حذفی کاملا آماده هستیم و امیدوارم بتوانیم با ارائه بازیهای خوب مزد زحمات کلیه عوامل باشگاه مدیریت و مردم خوب استان و هواداران تیم شاهین را بدهیم و تیم شاهین را به جایگاه واقعی خودش برسانیم

حریفان پرسپولیس گناوه کارگر بنه گز دردور بعدی لیگ فوتبال دسته سوم کشور مشخص شدند



تیم کارگربنه گز و تیم پرسپولیس که به عنوان دو تیم از نمایندگان استان بوشهر در مسابقات مقدماتی گروه خود به عنوان اول تیم اول و دوم به دور بعدی این مسابقات صعود کردند، می بایست برای راهیابی به لیگ دسته دوم کشور با حریفان خود رقابت کند.

براساس قرعه کشی که روز گذشته در فدراسیون فوتبال برگزارشد تیم پرسپولیس گناوه با تیم های کارگر بنه گز بوشهر ، دارتاک لرستان ، ذوب و فلزات الوند بهار ، سپاهان نوین اصفهان و صفاحان اصفهان در گروه جنوب همگروه شد.

دور دوم مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال کشور که از بیستم اسفند ماه جاری آغاز می شود ، ۱۲ تیم حاضر در دو گروه شمال و جنوب با هم به رقابت می کنند.

تیم های اول و دوم هر گروه به صورت مستقیم راهی لیگ دسته دوم می شوند و تیم های سوم نیز در مرحله پلی آف به مصاف هم می روند تا تکلیف پنجمین تیم صعود کننده به لیگ دسته دوم مشخص شود.

استاندار بوشهر: حمایت از ورزشکاران بوشهری عضو تیم‌های ملی



استاندار بوشهر گفت: در سال آینده از ورزشکاران بوشهری عضو تیم‌های ملی مشروط بر اینکه در تیم‌های استان بوشهر عضویت داشته باشند حمایت می‌کنیم.

محمدحسین جهانبخش صبح امروز در دیدار با دو تن از ورزشکاران بوشهری عضو تیم‌های ملی فوتبال بانوان و نجات غریق مردان اظهار داشت: به منظور تقویت ورزشکاران بوشهری که در تیم‌های ملی عضویت دارند 20 تا 30 درصد به تناسب قراردادشان به آن‌ها کمک مالی می‌کنیم اما این کمک مشروط به این است که این بازیکنان در تیم‌های باشگاهی استان بوشهر عضویت داشته باشند.

وی افزود: تلاش می‌کنیم با این کمک‌ها زمینه موفقیت و پیشرفت ورزشکاران بوشهری را در عرصه رقابت‌های ملی و بین‌المللی فراهم کنیم.

استاندار بوشهر با تاکید بر حمایت مسئولان از ورزشکاران بومی عضو تیم ملی اضافه کرد: فدراسیون‌های ورزشی نسبت به تیم‌های ورزشی استان‌ها و بازیکنان ملی‌پوش که در شهرستان‌ها حضور دارند کم لطفی می‌کنند.

جهانبخش خواستار توجه بیش از پیش فدراسیون‌ها به قهرمانان ملی در شهرستان‌ها شد.

کلاس مربیگری در جه سه بدمینتون ویژه آقایان در بوشهر



با همکاری هیات بدمینتون استان یکدوره کلاس مربیگری درجه سه بدمینتون ویژه آقایان در بوشهربرگزار خواهد شد.

این کلاس از مورخ 17 اسفند روز چهار شنبه لغایت 21 اسفند اسفند ماه در سالن اختصاصی بدمینتون واقع در مجموعه ورزشی شهید بهشتی بوشهر با شرکت بیش از 25 نفر شرکت کننده برگزار خواهد شد.

یاد آور می شود که مدرسی این کلاس بر عهده آقای غلامرضا لشکری مدرس فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران می باشد.