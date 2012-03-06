به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه این رویداد فرهنگی چندین مراسم و گردهمایی بین المللی با حضور شخصیتهای علمی و فرهنگی کشورهای مختلف از جمله ایران، اندونزی، مالزی و تایلند در دانشگاه اسلامی شریف هدایت الله جاکارتا برگزار خواهد شد.



"اعتصامی" قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی،"مهدی گلجان" مدیر عامل بنیاد اندیشه اسلامی و "مخبر دزفولی" دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله شخصیت هایی هستند که برای سخنرانی در همایش بین المللی بررسی سهم ایرانیان در تمدن اسلامی» در حاشیه این هفته فرهنگی از کشورمان به اندونزی سفر می کنند.



این همایش با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مرکز مطالعات اسلام و جامعه (PPIM) اندونزی برگزار خواهد شد.

