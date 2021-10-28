کنفرانس بین المللی مطالعات اسلامی در اندونزی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس بین المللی مطالعات اسلامی در اندونزی ۲۵ الی ۲۹ اکتبر برگزار می‌شود.

شخصیت‌های بزرگ از اندونزی در این همایش دعوت به سخنرانی شده اند که وزیر دینی اندونزی یکی از این مهمانان است. همچنین حجت الاسلام یحیی جهانگیری محقق و کارشناس در این کنفرانس به بیان نکاتی خواهد پرداخت.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این کنفرانس گفت: مطالعات اسلامی باید از رویکرد مطالعات اسلامی آموزه محور به مطالعات اسلامی نیاز محور تبدیل شود. مطالعات اسلامی تنها آموزه‌ها را بیان می‌کند. باید ببینیم آموزه‌های اسلامی چه کمکی در گسترش صلح خواهد داشت. همچنین امروز مبحثی مطرح است به نام الهیات معلولیت که نگاه الهیات به معلولیت چگونه باید باشد اینها مبحثی است که از ایران در این همایش بین المللی بررسی خواهم کرد و به بیان مقاله‌ای در این خصوص می‌پردازم.