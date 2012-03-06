مهشید میر معزی درباره آثار ترجمه‌ای‌اش به خبرنگار مهر گفت: یک مجموعه چهار جلدی شامل داستان‌های کوتاه از نویسندگان مختلف ترجمه کرده‌ام که تاکنون جلدهای «مرهمی برای روح»، «خورشیدی برای روح» و «بال‌هایی برای روح» تاکنون توسط انتشارات نگاه منتشر شده و «لبخندی برای روح» کتاب آخر این مجموعه هنوز مجوز نگرفته است.

وی ادامه داد: چندی پیش از سوی ارشاد اصلاحات کتاب اعلام شد که در نهایت یک داستان آن حذف شد و بار دیگر برای دریافت مجوز به ارشاد رفت که هنوز جواب آن نیامده است. در هر جلد از این کتاب بالغ بر 100 داستان آورده شده است و گردآوری آنها نیز در همه جلدها برعهده نوربرت لِش لایت‌نر است.

مترجم «خانه خواهران» نوشته شارلوته لینک درباره مجموعه دیگری که به تازگی ترجمه کرده و هنوز ناشر آن قطعی نشده است، توضیح داد: یک مجموعه چهار جلدی داستان‌ کوتاه نیز ترجمه کرده‌ام که احتمالاً آن را به انتشارات نگاه بدهم. داستان‌های این کتاب‌ها را نویسندگان مختلف نوشته‌اند که این داستان‌ها برای آموزش داستان‌نویسی در کارگاه‌های داستان‌نویسی در آلمان به کار می‌روند.

میرمعزی افزود: این کتاب گرچه به زبان آلمانی منتشر شده، ولی فقط شامل آثار نویسندگان آلمانی نیست و از همینگوی تا هاینریش بل در آن دیده می‌شود. «عقربه سرنوشت»، «17 داستان کوتاه» و «دوستم دارد، دوستم ندارد» برخی عناوین این مجموعه هستند که من هنوز تصمیم نگرفته‌ام، نسخه فارسی آن هم در چهار جلد باشد یا در یک جلد منتشر شود که در نهایت برای نام کتاب هم تصمیم‌گیری می کنم.

وی با اشاره به اینکه طبقه‌بندی داستان‌ها در این مجموعه موضوعی است، عنوان کرد: در پایان هر داستان ویژگی‌های آن اثر و همچنین نکاتی درباره داستان‌نویسی کوتاه آورده شده که بسیار مفید است.

مترجم «گاهی اوقات دوست دارم مجرد باشم» نوشته کریستینه نوستلینگر اضافه کرد: من مدتی داستان‌هایی از یوهانس روسلر را ترجمه می‌کردم و روزهای دوشنبه در روزنامه اعتماد منتشر می‌شد که شنیدم بازخورد خوبی دارم. نوشته‌های این نویسنده طنز اجتماعی دارد و فکر می‌کنم حال و هوای آنها به گونه‌ای است که مخاطب امروز جامعه ما بدان احتیاج دارد. مجموعه‌ای از این داستان‌ها را در مجموعه‌ای به نام «کلاه گذاشت» به انتشارات مروارید دادم که هفته گذشته چند مورد اصلاحیه آن اعلام شد که ما هم اعمال کردیم و دوباره به ارشاد رفته و شاید تا نمایشگاه منتشر شود.

این مترجم در پایان گفت: «آخرین سیاهه‌برداری» هم که کتابی در نقد و تحلیل 50 اثر ادبی برگزیده در قرن گذشته نوشته فردریک بایگ بدراست، انتشارات افکار تا نمایشگاه کتاب به چاپ خواهد رساند. نویسنده در این کتاب بر 50 اثر برتر ادبی قرن گذشته نقد و تحلیل نوشته است. او این کتاب‌ها را از انتخاب‌های خواننده‌های لوموند ادبی برگزیده شده است؛ بدین منوال که لوموند ادبی فهرستی از کتاب‌های شاخص ادبی قرن گذشته را به همه‌پرسی خوانندگانش گذاشته و از بین آنها 50 اثر برتر به انتخاب خوانندگان معرفی شده است.