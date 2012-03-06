تلفات رانندگی در کرمان 17.1 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، طی ده ماه سال جاری، 909 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند و این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که ‌هزار و 97 نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند، 17.1 درصد کاهش نشان می‌دهد.

براساس بررسی های صورت گرفته از تلفات رانندگی ده ماهه امسال 705 مرد و 204 زن بودند.

بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 528 در جاده‌های برون شهری و پس از آن با 179 مورد در تصادفات درون شهری، 184 مورد در جاده‌های روستایی و 18 مورد نامعلوم گزارش شده است.

همچنین در 10 ماه امسال، آمار هشت هزار و 184 نفر مصدوم حوادث رانندگی در مرکز پزشکی قانونی‌استان کرمان ثبت شده است که از این تعداد پنج هزار و 823 مرد و دو‌ هزار و 361 زن هستند.

مصدومین حوادث رانندگی ده ماهه امسال نیز در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، 3.7 درصد افزایش یافته است. تعداد مصدومین حوادث رانندگی ده ماهه سال گذشته، هفت هزار و 890 نفر بود.

کشته شدن 13 نفر بر اثر مسمومیت با گاز در استان کرمان

طی ده ماهه سال جاری 13 نفر در استان کرمان بر اثر مسمومسیت با گاز منوکسیدکربن جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوتی‌های ناشی از گازگرفتگی 11 نفر بود، افزایش یافته‌ است.

13 مورد ناشی از گازگرفتگی در ده ماهه امسال مرد بودند.

بیشترین آمار مرگ‌ و میر ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در ماه‌های آذر و دی با چهار فوتی ثبت‌ شده است.