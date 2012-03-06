اختصاص یک میلیارد ریال اعتبار برای توسعه مشاغل خانگی در شهرستان مرند

به گزارش خبرنگار مهر ، سید جلیل مدینه زاد صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به این موضوع که 403 نفر از متقاضیان وام مشاغل خانگی در این شهرستان با برگزاری دوره های آموزشی ، موفق به دریافت گواهی مهارت و جواز فعالیت شده اند افزود: این افراد برای دریافت مبلغ تعیین شده از محل اعتبارات مشاغل خانگی برای توسعه شغلی از سوی مدیریت جهاد کشاورزی برای دو بانک عامل این شهرستان معرفی شده اند.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد و توسعه مشاغل خانگی در ارتقا درآمد خانوارها و ایجاد بستری مناسب برای تولید و پاسخ دهی مناسب به بازارهای محلی و استانی افزود: این امر همچنین کمک مهمی برای کاهش مهاجرت از روستاها و همچنین شهرهای کوچک به مراکز استانی و شهرهای بزرگتر را سبب می شود و براساس برنامه های حمایتی دولت از بخش کشاورزی و طرحهای سازمان جهاد کشاورزی برای تسهیل مسیر دست یابی به توسعه پایدار، می تواند به عنوان طرحی اجتماعی - اقتصادی در میان مدت با تاثیر گذاری روی اقتصاد خانوارها، اثرات مثبت خود را بیش از پیش نمایان سازد.

مدینه زاد همچنین نحوه بازپرداخت تسهیلات دریافتی متقاضیان را بلند مدت و با کارمزد پایین ذکر کرده و افزود: مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان بر نحوه هزینه کرد تسهیلات دریافتی نظارت داشته و راهنمایی های کارشناسی نیز به صورت رایگان در اختیار دریافت کنندگان وام قرار می گیرد.