۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۹

معرفی ۵۱ متقاضی مشاغل خانگی برای دریافت تسهیلات در شهرستان سمنان

معرفی ۵۱ متقاضی مشاغل خانگی برای دریافت تسهیلات در شهرستان سمنان

سمنان- مدیر جهاد کشاورزی سمنان از معرفی ۵۱ متقاضی مشاغل خانگی در این شهرستان برای بهره‌مندی از تسهیلات بانکی سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهراز کاظمی، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اصحاب رسانه در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سمنان، توسعه کسب‌وکارهای کوچک بخش کشاورزی و ارتقای معیشت خانواده‌های این بخش را از جمله رویکردهای جهاد کشاورزی شهرستان دانست.

وی افزود: حمایت از مشاغل خانگی به عنوان یکی از راهبردهای اصلی در تحقق اقتصاد مقاومتی و جهش تولید با مشارکت مردم، در دستور کار جدی این مدیریت قرار دارد. بر همین اساس، پس از بررسی دقیق طرح‌های پیشنهادی، ۵۱ نفر از فعالان این حوزه جهت بهره‌مندی از منابع اعتباری به سیستم بانکی معرفی شدند.

مدیر جهاد کشاورزی سمنان بیان کرد: از مجموع پرونده‌های ارجاعی به بانک، ۵۰ فقره متعلق به متقاضیان مشاغل مستقل است که در رسته‌های مختلف کشاورزی و صنایع تبدیلی کوچک فعالیت می‌کنند. کاظمی ادامه داد: یک فقره پرونده نیز در قالب طرح پشتیبان معرفی شده که این واحد با تمرکز بر مدیریت شبکه تولید و اتصال به بازار، نقش مؤثری در پایداری مشاغل خرد زیرمجموعه خود ایفا خواهد کرد.

وی افزود: فرآیند معرفی این متقاضیان با هدف تسهیل در تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در محیط خانگی انجام و در سال ۱۴۰۵ نیز در زمره برنامه های جهاد کشاورزی شهرستان سمنان است.

کد مطلب 6814683

