مسابقات ژیمناستیک قهرمانی لیگ استان یزد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات ژیمناستیک قهرمانی لیگ استان یزد در رده های مبتدی، نونهالان و نوجوانان روز جمعه 19 اسفند ماه در خانه ژیمناستیک گلستان یزد برگزار می شود.

شرکت کنندگان در این مسابقات در رده نونهالان در مواد حرکات زمینی، پرش خرک و مینی خرک و در رده نوجوانان در چهار وسیله حرکات زمینی، پرش از خرک، خرک بدون دسته و پارالل با هم به رقابت می پردازند.

گروه های مبتدی نیز تنها در حرکات زمینی رقابت می کنند.

در هر رده سنی به تیم های اول تا سوم حکم قهرمانی و جوایز نقدی اهدا خواهد شد.

اعزام تیم کاراته آقایان به مسابقات قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی

کاراته سبکهای آزاد آقایان استان به مسابقات انتخابی تیم ملی اعزام خواهد شد.



تیم کاراته استان متشکل از محمود شاکر، محمدحسین شیرغلامی، یاسر صادقیان، سید محسن طوافیان، سید مالک ملک به سرپرستی علیرضا خیری در مسابقات انتخابی تیم ملی شرکت خواهند کرد.

علیمحمد وکیلی، سید ضیا دهقان و عباس نامبخش سه داور یزدی هستند که در این مسابقات شرکت می کنند.

این رقابتها در پنج وزن 60-، 70-، 80-، 90- و 90+ کیلوگرم و در رده سنی بزرگسالان انجام می شود.



این پیکارها برای انتخاب اعضای تیم ملی برای شرکت در مسابقات تایلند که خرداد ماه سال 91 برگزار خواهد شد، برگزار می شود.



پیگیری مسابقات والیبال بانوان قهرمانی استان یزد در مرحله نیمه نهایی



در مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال بانوان قهرمانی استان دو دیدار برگزار شد.



مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال بانوان قهرمانی استان با انجام دو دیدار پیگیری شد که تیم های اردکان و کارگران با نتیجه مشابه دو بر صفر از سد تیم های مهریز و شهید صدوقی ب گذشتند.

در ادامه مرحله نیمه نهایی این مسابقات امروز 16 اسفند ماه تیم های اردکان و شهدای سپاه، شهید صدوقی الف با تیم کارگران دیدار خواهند کرد.