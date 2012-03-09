هنوز چهره واقعی سیدجمال درتاریخ آشکار نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم تبریزی مسوول کتابخانه تخصصی انقلاب اسلامی در کتابخانه مجلس شورای اسلامی، در تشریح شرایط زمانه سید جمال الدین اسدآبادی اظهار داشت: در نیمه دوم قرن سیزدهم هجرى، تهاجم گسترده و همه‏جانبه استعمار غربی به جهان اسلام آغاز شد. این تهاجم واکنشهای گوناگون سیاست‏مداران و روشنفکران و عالمان و متفکران جامعه اسلامی را به دنبال داشت. برخی فرهنگ و تمدن غرب را پذیرا شدند و به آن علاقه نشان دادند و برخی دیگر به نفی و تحریم مطلق آن حکم کردند. درباره زندگانی سیّد و اهداف او، کتابها و رساله‏ها و مقاله‏های بسیاری به زبانهای گوناگون نوشته شده، امّا هنوز چهره واقعی او شناخته و شناسانده نشده است.

وی افزود: شخصیتهای بزرگ استعمارستیز و حرکتهای اصلاحی و ضد استعمارى، در طول تاریخ، از مکروحیله تاریخ‎نگاران استعماری و درباری مصون نمانده‏اند. هر چه حرکت کوبنده‏تر و عظیم‏تر و شکننده‏تر بوده، دشمن در جعل و تحریف آن قویتر و پیچیده‏تر پا به میدان عمل گذارده است. تاریخ مبارزات صد سال اخیر گواه این دعوی است و نهضت اصلاحی سید جمال بهترین شاهد بر این مدعاست. بر همین اساس، برای واکاوی بهتر موضوع با جناب آقای قاسم تبریزی به بحث می‏نشینیم.

تبریزی در سالگرد درگذشت سید جمال الدین اسدآبادی، در مورد شخصیت و زندگی سید گفت: سید یکی از پایه‏گذاران نهضت اسلامی در صدوچهل سال اخیر است. برای شناخت او، ابتدا بایستی شخصیت ایشان را بررسی کرد و دوم دوران سلطه استعمار غرب را بر جهان اسلام مورد توجه قرار داد و سوم اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران را مد نظر داشت و چهارم روش مبارزاتی سید و پنجم عملکرد او را نقدوبررسی کرد.

وی افزود: در مورد موضوع اول، اگرچه برخی در خصوص مکان تولد و قومیت سید تشکیک کرده‏اند، برخی بر آن بوده‎اند که ایشان را به افغانستان ربط دهند و عده‏ای اسدآباد همدان را گفته‏اند، آنچه مسلم است او متولد اسدآباد همدان است و پدر ایشان سید صفدراست. دوران تحصیل را مدتی در قزوین و بعد به نجف اشرف مشرف می‏شود و در درس شیخ مرتضی انصاری حاضر می‏شود و جالب این است که ایشان مدتی هم به درس ملا حسین قلی همدانی، که از عرفا و بزرگان آن دوران بود، حاضر شده، محضر ایشان را درک کرده‏اند. لذا، سید هم به لحاظ مبانی فقهی در حد یک روحانی برجسته است و هم از تحصیل عرفان و تحصیل معارف دینی اگرچه دوره‎اش کوتاه بوده. او دارای توان و شناخت و جنب‎وجوش کم‏نظیری بود؛ استنباطش از معارف اسلامی و قرآن و شناخت او نسبت به زمان این امکان را به او داده بود که راه درمان جامعه اسلامی را تشخیص دهد. لذا، درس را رها می‏کند و مبارزه‏اش را علیه استعمار آغاز می‏کند.

این محقق و پژوهشگر حوزه تاریخ ادامه داد: سید در دورانی مبارزه‏اش را شروع می‎کند که استعمار انگلستان بر نیمی از جهان اسلام مسلط بود؛ توطئه و جنایتهای بی‎شماری در امپراطوری عثمانی انجام می‎داد. در مصر و فلسطین و شام و ... و هندوستان، که بخش عظیمی از جهان اسلام بود، سلطه پیدا کرد و آنجا با ترویج فرهنگ اسلامی مبارزه می‏کرد و زبان فارسی را از بین برده بود. در ایران، عواملش به دسیسه‏چینی و توطئه پرداخته بودند که نمونۀ آن بابی‎گری و حرکتهای استعماری غرب بود؛ اگرچه در این دوران نباید از جنایتها و تجاوزهای روسیه تزار و هنلدیها در اندونزی و برخی از کشورها غافل بود.



تبریزی در مورداینکه در جهان اسلام اوضاع سیاسی اجتماعی که هم به لحاظ یک دوره ی سلطه ی پنهان و توطئه های استعمار در جهان اسلام شاهد نوعی اختلاف و عقب ماندگی اقتصادی سیاسی و عملی بوده‏ایم آن را چگونه تحلیل می‏کنید؟هم اظهارداشت:

در ایران که مصادف می‏شود با دوران حکومت مستبدانه و اختناق شدیدی که ناصرالدین شاه پدید آورده بود و به نوعی در ایران عصر بی خبری بود یعنی در جهان حرکتهایی شروع شده بود در خود ایران استعمار و جریان فراماسونری و بابیت و بهائیت پنهانی کار می‏کردند پیدایی صهیونسیم را در اروپا داریم که در داخل هم تلاش می‏کردند که نفوذ کنند برخی از دولتمردان هم که برای سفر به اروپا می‏رفتند عموماً جذب لژهای ماسونی می‎شدند.

وی تصریح کرد: این وضعیت ایران در داخل کشور بود؛ در این دوران سید حرکت اش را شروع می‏کند و حرکت سید را نمی‏شود انقلاب تلقی کرد بعنوان یک نهضت یا جنبش اصلاحی که او خواهان تحولات در جهان اسلام بود و بازگشت به قرآن و اصول اصلی اسلام چون فرهنگ غرب بتدریج داشت فرهنگ و معارف اسلامی را از جامعه دور می کرد. لذا، او حرکت خود را در مصر شروع کرد در دانشگاه الازهر. علیرغم این که در آنجا هم علیه او عوامل انگلیس تلاشهایی می‎کردند فعالیتهایش را شروع می‏کند و مورد اقبال و استقبال گسترده طلاب و جوانان و روشنفکران مصری قرار می‏گیرد و برجسته‏ترین افراد که تقریباً به عنوان حامی سید می‎توان مطرح کرد شیخ محمد عبده بود که بعدها به ریاست دانشگاه الازهر می‏رسد.

این نویسنده و پژوهشگر تاریخ اذعان داشت: در مصر، محدودیتهایی قائل می‏شوند و ایشان به فرانسه می‏رود و در آنجا مجله "عروه الوثقی" را با همکاری شیخ محمد عبده راه‏اندازی می‏کند؛ این روزنامه یکی از عالیترین جریده‏های سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی آن دوران بود که متأسفانه در ایران آن گونه که شایسته است شناخته نشده و ترجمه کاملی در دسترس قرار نگرفته است؛ اگرچه محققان ما در آثار خودشان عموماً به این روزنامه استناد کرده‏اند. برای شناخت اندیشه‏های سید جمال می‏شود به این روزنامه استناد کرد، زیرا اکثر مقالاتش را خودش تألیف می‏کرد. بعد، او به ایران می‏آید و فعالیتهای خود را آغاز می‏کند؛ او تعدیل استبداد و اصلاح در مملکت و جذب و رشد نسل جوان و طلاب را در مملکت می‏خواست.

وی افزود:اطرافیان ناصرالدین شاه، که وابسته به روس و انگلیس بودند، شروع می‏کنند به توطئه کردن که در نهایت ایشان را با وضع ناشایستی از زاویه حضرت عبدالعظیم از ایران اخراج می‏کنند. در همین دوران، قرارداد ننگین تنباکو توسط ملکم خان و استعمار وابسته به انگلیس، که ایران را تحت سلطۀ استعمار در آوردند، بسته می‏شود و سید شروع می‏کند علیه آنها فعالیت کردن؛ نامه‏ای به مرجع تقلید زمان، میرزا محمد حسن شیرازی، به سامرا می‏فرستد اگرچه او قبلاً مکاتباتی با مرحوم میرزای نائینی، که بعدها کتاب تنزیه الامه را نوشت، داشتند. به هر صورت، علمای ایران ـ مرحوم شیخ فضل ا... نوری و مرحوم میرزا حسن آشتیانی ـ در سراسر مملکت علیه این حرکت استعماری مبارزه را شروع می‏کنند و قرداد تنباکو با شکست رو به رو می‏شود.

تبریزی یادآورشد: در بخشی از این حرکت، نباید نقش سید جمال را نادیده گرفت اگر چه فتوای مرجع تقلید بود که قرارداد را ملغی کرد، ولیکن سید در اینجا فعالیتهایی انجام داد. بعد، به انگلستان می‏رود و در آنجا روزنامه "ضیاءالخالقین" رامنتشر می‏کندـ متأسفانه از آن هم ترجمه کاملی در دست نیست. سفری به هندوستان می‏رود، زیرا هندوستان مسلمانان زیادی را در درون خود داشت و فرهنگ اسلامی بر آنجا سایه انداخته بود، به‏خصوص این که زبان رسمی آنها فارسی بود و شیعیان جایگاه عظیم و بزرگی داشتند، ولی انگلستان در طی دویست سال توانست این مملکت را از جهان اسلام جدا کند و هم زبان فارسی را از بین ببرد وهم فرهنگ شیعی را تضعیف کند، اما سید جمال در آنجا مجله‏ای منتشر می‏کند و نامه‏های زیادی دارد. باز، سفری به روسیه می‏رود و از آنجا به تفلیس و شروع به نامه‏نگاری و مکاتیبی به علما می‏کند و در آن دعوت می‏کند به مبارزه علیه استبداد و بازگشت به اسلام و نهایتاً همه جا برای او راهها بسته می‎شود و به استانبول می‏رود.

وی ادامه داد: سلطان عبدالحمید به قصد این که می‏تواند از شخصیت او استفاده کند امکاناتی به ایشان می‏دهد، ولیکن سید شروع می‏کند به طرح هیئت اتحاد اسلام که تنها راه پیروزی مسلمانان اتحاد و همبستگی است تا بتوانند در برابر استعمار بایستند. در آنجا هم عوامل انگلستان و بعضی عوامل ضعیف‏النفس علیه سید جوسازی می‎کنند. سید هم برای اینکه نقشه‎های استعمار را بتواند خنثی کند سعی می‎کرد هویت ایرانی خود را نگوید یا می‏گفت سید جمال حسینی یا شیخ جمال‏الدین و نزدیک سی‎وشش اسم برای خویش قرار داده بود تا شناخته نشود. در ایران، روزنامه‏ها پنهانی توزیع می‏شد که بعضی افراد تحت تأثیر شخصیت ایشان قرار گرفته بودند، از جمله میرزا رضای کرمانی که از طلاب و روحانیون بود و مورد ظلم و ستم حکام کرمان و تهران قرار می‏گیرد.