  1. ورزش
۱۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۰۸

تیم تنیس روی میز ایران مقابل استرالیا به برتری رسید

تیم تنیس روی میز ایران مقابل استرالیا به برتری رسید

تیم تنیس روی میز ایران در رویارویی با استرالیا با نتیجه 3 بر صفر به پیروزی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، در ادامه مرحله دوم از مسابقات جهانی دورتموند آلمان، عصر روز جمعه ملی پوشان کشورمان به مصاف تیم استرالیا رفتند و با نتیجه 3 بر صفر به پیروزی دست یافتند.

در بازی اول نوشاد عالمیان برابر دیوید پاول قرار گرفت و 3 بر صفر به پیروزی رسید. در بازی دوم نیما عالمیان به مصاف ترنت کارتر رفت و 3 بر یک حریف خود را کنار زد و افشین نوروزی دیگر ملی پوش کشورمان در سومین بازی 3 بر صفر رابرت فرانک را از پیش رو برداشت.
 
تیم ملی تنیس روی میز ایران در بخش مردان برای کسب مقام 33 یا 34 جهان امروز به مصاف برنده بلژیک و بلغارستان خواهد رفت.
 
 
کد مطلب 1554064

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