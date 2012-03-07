امر به معروف و نهی از منکر بهترین شیوه پیشگیری از جرم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بهرام نوروزی در همایش آمران به معروف و ناهیان از منکر استان قم که با حضور اعضا ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر قم و معاونین فرماندهی انتظامی استان در سالن همایش های سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد بیان کرد: چهار اصل مهم پیشگیری از جرم، پیشگیری اجتماعی، قضایی، وضعی و خاص است.



وی گفت: بهترین شیوه پیشگیری اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است.



وی با توجه به جایگاه ویژه امر به معروف ونهی از منکر در اجرای ماموریت های ناجا افزود: امر به معروف و نهی از منکر بستر وسیع و گسترده ای دارد که در بحران ها و ماموریت های نیروی انتظامی به چهار بخش پیش بینی، پیش گیری، مقابله و ترمیم ترسیم می شود.



سردار بهرام نوروزی در ادامه گفت: برای به وجود آوردن فضای پیشگیری از جرم درجامعه نیاز به عواملی چون پیشگیری اجتماعی، پیشگیری قضایی، پیشگیری وضعی و پیشگیری خاص است.



وی بیان کرد: در حوزه پیشگیری اجتماعی از جرم نیز می توان مواردی چون آموزه های دینی، مهارت های رفتاری، آموزه های اخلاقی و تاثیرات محیطی را بیان کرد که در کنترل افراد بسیار موثر است و باید در جامعه تقویت شود.



وی افزود: درمرحله ای که پیشگیری اجتماعی موثر واقع نشود باید پیشگیری قضایی صورت گیرد و با اجرای قوانین و مقررات بازدارنده فرد را کنترل کرد تا تخطی از مقررات فرد را گرفتار مجازات می کند.



رئیس پلیس پیشگیری ناجا افزود: در مرحله آخر که همان پیشگیری خاص است هدف اصلاح و تربیت مجرم زندانی است تا به عنوان یک فرد سالم به آغوش خانواده و جامعه بازگردد.

