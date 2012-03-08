به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعظیم نجاتی زاده چهارشنبه شب در چهارمین نشست سرپرستان و دبیران کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در بندرعباس هدف از برگزاری این نشست را هم اندیشی و تبادل افکار در خصوص بازنگری در اهداف، سیاست ها، الزامات و اقدامات علمی و پژوهشی برای کلیه دانشجویان فعال در کمیته های تحقیقات دانشجویی کل کشور اعلام کرد.

وی گفت: از اهداف عمده ای که این نشست دنبال می کند، بستر سازی و ایجاد زمینه مناسب جهت فعال کردن پژوهش ها کاربردی متناسب با نیازهای جامعه کشور ماست.

نجاتی زاده در خصوص جایگاه و نقش تحقیقات در ارتقاء سلامت جامعه بیان کرد: یکی از ابزارهای لازم در جهت ارتقاء نظام سلامت، انجام پژوهش های کاربردی و بنیادی و حتی توسعه در حوزه نظام سلامت است که علم و پژوهش هایی که قبلاً انجام شده و سلامت را به این سمت رسانده و ما روز به روز شاهد ارتقاء سلامت با استفاده از پژوهش های کاربردی بر اساس نیازهای جامعه باشیم.

نجاتی زاده ارتباط دانشجویان با پژوهش و تحقیقات را رضایتمند اعلام کرد و گفت: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان که در واقع افتخارات خیلی خوبی را حتی افتخارات ملی از جمله کسب مقام برتر تحقیقات دانشجویی در جشنواره تحقیقات رازی کل کشور د ر سال گذشته کسب کرده، تلاش ها و فعالیت های بسیار رضایتمندی را دارد.

وی عنوان کرد: همه اعضاء کمیته تحقیقات دانشجویی در چند ماه اخیر فعالیت های آموزشی ، کارگاهی و پژوهشی و حتی در جهت تبدیل ایده به علم و علم به محصول داشته اند و ما انتظار داریم که این فعالیت هابعد از مدتی، بیشتر و بیشتر ارتقاء و پیشرفت داشته باشد.

با هدف هم اندیشی و تبادل افکار در خصوص بازنگری در اهداف، سیاست ها، الزامات و اقدامات علمی و پژوهشی برای دانشجویان فعال در کمیته های تحقیقات دانشجویی کل کشور چهارمین نشست دو روزه سرپرستاران و دبیران کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در بندرعباس آغاز به کار کرد.