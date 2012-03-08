شناخت افراد در قبل از ازدواج بهترین روش برای کاهش طلاق است

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رنجبر بعد از ظهر پنج شنبه در کارگاه آموزشی مهارت های پیش از ازدواج در دانشگاه پیام نور مرکز سنندج گفت: براساس تفکرافراد در جوامع سنتی و نفی طلاق بیشتر خانواده ها در کنار هم و در حالت بحرانی به سر می برند که این وضعیت در تخریب شخصیت فرزندان آنها و از بین بردن وجهه آنها تاثیر منفی به جا می گذارد.

وی از دیگر دلایل عدم طلاق والدین به رغم وجود اختلافات شدید بین آنها را نامناسب بودن شرایط زنان در کشور دانست و بیان کرد: زنان در جامعه ایران براساس تاریخ و فرهنگ مذهبی واسلامی خود و زشت دانستن طلاق در تفکرات دینی خود و مهمترین مساله عدم استقلال مالی و دارا نبودن جایگاه مناسب اجتماعی از طلاق پرهیز می کنند در حالی که زندگی آنها نیز مناسب نیست و در بدترین شرایط به سر می برند.

استاد دانشگاه پیام نور آگاهی از فاکتورهای شناخت از خود را در کاهش آمار طلاق در جامعه موثر دانست و بیان کرد: افراد در شناخت خود کوتاهی می کنند و انجام مشاوره قبل از ازدواج و شناخت فاکتورهای آگاهی از شخصیت خود در کم کردن و کاهش طلاق و عدم تفاهم موثر است.

رنجبر با اشاره به اینکه انتخاب صحیح و آگاهانه قبل ازازدواج در دوام آن موثر است، اعلام کرد: دقت در انتخاب و آمادگی برای ازدواج به عنوان اولین قدم از تصمیم گیری برای تشکل خانواده از اهمیت زیادی برخوردار است و رعایت این دو مولفه در دوام زندگی های مشترک موثر است.

وی بروز احساسات قبل از ازدواج در بین نوجوانان را بیشتر از دیگر افراد دانست و عنوان کرد: به علت عدم اطلاع رسانی کافی و کمبود مهارت های آموزشی در این زمینه طلاق در بین دانشجویان و افراد دارای مدارک علمی بالا هم در حال رشد است.

متخصص روانشناسی با اشاره به اینکه بیشتر طلاق ها در بین دامنه سنی زیر 20 سال است، اعلام کرد: برخورد آقایان در مورد ازدواج منطقی تر و جدی تر است ولی برای خانم ها به علت برخورد احساساتی آنها زندگی اجباری و طلاق مشکلات بیشتری ایجاد می کند.

وی بررسی و تحلیل نقاط ضعف و قوت مسائل احساسی قبل از ازدواج را مساله مهم و نیازمند توجه بیشتری دانست و گفت: دادن اطلاعات و آموزش های لازم، مهارت آموزشی قبل از ازدوج در مقاطع مختلف در کاهش آمار طلاق و آسیب های وارده بعد از آن بر کودکان در خانواده را کاهش می دهد.

در این کارگاه دو روزه مهارت های پیش از ازدواج علاوه بر بررسی محورها و آسیب های طلاق و مهارت آموزی پیش از ازدواج به سوالات و نظرات دانشجویان حاضر در همایش نیز پاسخ داده شد.

این همایش دو روزه در دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و توسط دانشجویان رشته روانشناسی برگزار شد و به بیش از 50 نفر از شرکت کنندگان گواهی شرکت در این دوره داده شد.

