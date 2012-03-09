جوسازی مجدد نتانیاهو علیه ایران / تلاش برای فریب افکارعمومی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، "بنیامین نتانیاهو" که در سفر به واشنگتن ناکام ماند و نتوانسته بود نظر مثبت اوباما را برای اقدام نظامی علیه ایران جلب کند، روز گذشته در گفتگو با سه شبکه تلویزیونی رژیم صهیونیستی در ادامه فرافکنی درباره برنامه هسته ای ایران ادعا کرد: احتمال حمله به ایران تا چند ماه آتی وجود دارد.

ادعاهای نتانیاهو درحالی است که اوباما در دیدار با وی درباره اعتقاد آمریکا به این مسئله که امکان رسیدن به توافق با ایران از راه حل دیپلماتیک است، صحبت کرد.

رئیس جمهوری آمریکا به علت نگرانیهای واشنگتن، با گزینه نظامی علیه ایران مخالفت کرده است. نتانیاهو در نظر داشته که اوباما خطر قرمزهایی برای ایران در زمینه هسته ای تعیین کند که به این هدف نرسیده است.

نتانیاهو ادعا کرد: کورنومتر را در دست نداریم، این موضوع چند روز یا چند هفته یا چند سال نیست، باید تهدید سلاح های هسته ای ایران را از بین برد.

نتانیاهو در ادامه اظهارات متناقض خود گفت: امیدوارم که اصلا جنگی رخ ندهد و فشارها علیه ایران باعث توقف برنامه هسته ای این کشور شود؛ این موضوع نه تنها مرا بلکه هر اسرائیلی را خوشحال تر می کند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت : گرفتن تصمیم، مشکل ما نیست، بلکه اتخاذ تصمیمی درست مسئله مهم است. اگر شما تصمیمی بگیرد و موفق به توقف برنامه هسته ای ایران نشوید، این موضوع را به چه کسی توضیح می دهید؟

وی مدعی شد: به مورخین این مسئله را توضیح خواهید داد یا نسل های قبل از ما یا نسل هایی که پس از ما هرگز نخواهند آمد؟

فرافکنی های نتانیاهو درباره برنامه هسته ای ایران در حالی است که رژیم صهیونیستی با دارا بودن بیش از 200 کلاهک هسته ای هنوز معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای را امضا نکرده و از اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی نیست.