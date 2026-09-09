به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ، علی نصیری صبح امروز چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ در هشتمین نشست کمیسیون پیشگیری و مدیریت بحران مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران که به میزبانی کلانشهر رشت برگزار شد، با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد از مدیریت پاسخ‌محور به مدیریت پیشگیرانه اظهار کرد: بحران یک موضوع فرعی و مقطعی نیست، بلکه کاری تمام‌وقت، شبانه‌روزی و دانش‌محور است و باید ساختار و انگیزه‌های لازم برای ماندگاری نیروهای متخصص در حوزه مدیریت بحران ایجاد شود.

نصیری افزود: نگاه منسوخ این است که منتظر وقوع بحران بمانیم و پس از حادثه، نیروهای خدمات شهری را برای جمع‌کردن تبعات آن وارد میدان کنیم؛ در حالی که باید نوع شهرسازی، فرهنگ‌سازی برای مردم و مدیران و سیاست‌های مدیریت شهری به گونه‌ای باشد که اساساً نیاز به پاسخ در زمان بحران کاهش پیدا کند.

وی تأکید کرد: شهرداری‌ها باید در حوزه پیشگیری، تأمین تجهیزات و تقویت ساختارهای مدیریت بحران مورد حمایت بیشتری قرار گیرند، چرا که با کمترین حمایت و تقویت این ظرفیت‌ها در کلانشهرها می‌توان بیشترین فایده را در پیشگیری از حوادث مهم و پاسخ مؤثر به بحران‌ها به دست آورد.

نصیری با اشاره به تجربه جنگ اخیر و نقش شهرداری‌ها در مدیریت شرایط بحرانی اظهار کرد: در جریان جنگ، شهرداری‌ها فداکاری‌های بسیاری انجام دادند و خسارت‌های قابل توجهی نیز متحمل شدند. در تهران، ساختمان یکی از شهرداری‌های مناطق به‌صورت مستقیم هدف اصابت موشک قرار گرفت و ۲۳ پایگاه مدیریت بحران نیز آسیب دید.

وی با اشاره به شکل‌گیری کمیسیون پیشگیری و مدیریت بحران مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران گفت: این کمیسیون در اواخر سال ۱۴۰۰ و با نخستین نشست در ۱۸ اسفندماه همان سال تشکیل شد و امروز، پس از چهار سال و نیم فعالیت، هشتمین نشست خود را برگزار می‌کند. با تشکیل پنج کمیته تخصصی، موضوعاتی از جمله برنامه‌ریزی، آموزش و رسانه، ایمنی و پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی و پاسخ، پدافند غیرعامل و بازسازی و بازتوانی را دنبال کرده است.

نصیری با اشاره به موضوع بازار تهران به‌عنوان نمونه‌ای از این همکاری اظهار کرد: موضوع بازار تهران با وجود اهمیت ملی، از استانداری به شهرداری تهران سپرده شد و از آن زمان اقدامات مربوط به آن با نظم بیشتری دنبال شده است.