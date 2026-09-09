تأکید مجمع نمایندگان تهران بر مشارکت بخش خصوصی در توسعه مترو

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص پیگیری توسعه حمل و نقل ریلی و مترو حومه در استان تهران صبح امروز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه با حضور مسئولان اجرایی ذی ربط برگزار شد که در این جلسه، نمایندگان تهران ضمن استماع گزارش عملکرد این حوزه توسط مسئولان مربوطه، به تبیین دغدغه‌های خود در حوزه مربوط به توسعه حمل و نقل ریلی و مترو حومه در استان تهران پرداخته و بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه های ریلی و مترو در حومه استان تاکید کردند.

از الگوهای سرمایه گذاری در توسعه حمل و نقل ریلی استان تهران استفاده شود

سید علی یزدی خواه رئیس مجمع نمانیدگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: مسئله حمل و نقل ریلی و مترو از موضوعات کلان استان تهران است. ما در شهرستان های استان تهران نزدیک به ۳ میلیون جابجایی مسافر داریم. این سفرها به دلیل ضرورت های شغلی، درسی، درمانی و کارهای اداری و غیره صورت می گیرد؛ بنابراین لازم است که شرایط سفر و حمل ونقل افراد تسهیل شود.

وی افزود: با توجه به آلودگی هوای شهر تهران، روند فعلی مناسب نیست بنابراین لازم است با توجه به شرایط موجود، موضوع حمل و نقل ریلی و مترو حومه مورد توجه قرار گرفته همچنین بحث افزایش خطوط ریلی مترو در شهر تهران نیز مدنظر مسئولان اجرایی ذی ربط قرار گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دوازدهم اضافه کرد: باید به این نکته اشاره کرد که حمل و نقل ریلی صرفا به صورت مسافری صرفه اقتصادی ندارد و ما باید ناچارا از الگوهای سرمایه گذاری در این بخش بهره گیری کنیم. اعتبارات شهرداری مناطق مختلف استان تهران برای این امر مکفی نیست از طرفی نیز با توجه به شرایط کشور باید تدابیر جدی در این خصوص اندیشیده شود.

یزدی خواه ادامه داد: در گذشته موضوع مترو شهر پردیس مطرح شد و امید بسیار خوبی به مردم داد اما با توجه به هزینه های آن، اقدام خاصی صورت نگرفته است اما با توجه به تاکیدات ریاست محترم جمهور، مجدد این موضوع مطرح است و باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

رئیس مجمع نمانیدگان استان تهران در مجلس گفت: همچنین در بحث مترو ما با کلان موضوع مواجه هستیم که موضوع اصلی یکپارچگی است. اگر قرار باشد هریک از شهرستان های استان تهران به تنهایی موضوع مترو را دنبال کند، هزینه ها بالا رفته و به صرفه نخواهد بود بنابراین مدیریت واحد می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.

وی افزود: در بحث سرمایه گذاری، باید از تمام ظرفیت های از جمله بخش خصوصی استفاده کنیم. شرکت های دانش بنیان در حوزه وجود دارد بنابراین استفاده از ظرفیت این شرکت ها نیز باید مدنظر قرار گیرد. از طرفی نیز این جلسات باید ادامه پیدا کند تا موضوع پیگیری با حضور سران کشور صورت گیرد تا حداقل زمان نتایج ملموسی برای مردم فراهم کند چراکه مطالعات انجام شده و موضوع اصلی تامین منابع است تا در سریع زمان ممکن، پروژه ها اجرایی شود.

مدیریت یکپارچه در موضوع حمل و نقل ریلی استان تهران صورت گیرد

محمد سراج نیز در این نشست، با انتقاد از عدم وجود مدیریت یکپارچه در موضوع حمل و نقل ریلی و مترو حومه استان تهران گفت: نباید شهر تهران را از استان تهران جدا کرد. اگر مدیریت این موضوع یکپارچه باشد، می تواند علاوه بر کاهش هزینه ها، به موضوع آلودگی، ترافیک و غیره کمک بسیاری کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس اضافه کرد: در حال حاضر باتوجه به اینکه مسافر از غرب، شرق استان تهران به شهر تهران می آید، باید ظرفیت حمل و نقل ریلی که در کم کردن ترافیک بین شهری و آلودگی هوا بسیار موثر است، مورد توجه جدی قرار گیرد. باید کمک کنیم که این ظرفیت بتواند در ۲ سال آینده نتایج ملموسی برای مردم تهران فراهم کند.

وی افزود: با توجه به گزارشات ارائه توسط مسئولان اجرایی ذی ربط، خوشبختانه مطالعات پروژه ها انجام شده و باید سرمایه گذار برای اجرای این پروژه ها تامین شود بنابراین باید تلاش کرد که در سریع ترین زمان ممکن اقدامات لازم برای توسعه حمل و نقل ریلی و مترو حومه استان تهران صورت گیرد.

اجرای پروژه های حمل و نقل ریلی در استان تهران فاز بندی شود

عبدالحسین روح الامینی نیز در این نشست گفت: این موضوعات باید در نشست با سران کشور مطرح شود تا کار بزرگی برای مردم تهران صورت گیرد. بنابراین پیشنهاد می شود که در نشستی با حضور مسئولان دولت، وزیر راه و شهرسازی، استاندار و شهردار تهران همچنین ریاست محترم مجلس، ۳ کلان مسئله موجود در استان تهران در حوزه راه و مسکن بررسی و حل شود.

وی افزود: با نگاهی اجمالی به موضوع حمل و نقل در شهرهای بزرگ دنیا، مشاهده می شود که داخل و حومه به یکدیگر متصل هستند و سردرگمی وجود ندارد بنابراین باید تلاش کرد که موضوعات جزیی دیده نشود تا به صورت کلان پیگیری و حل شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تاکید کرد: تا پایان مجلس دوازدهم ۲ سال باقی مانده است بنابراین با توجه به گزارشات ارائه شده توسط مسئولان اجرایی ذی ربط، اجرایی شدن پروژه ها چندین سال طول می کشد. بنابراین پیشنهاد می شود که اجرای پروژه ها به صورت فاز بندی باشد تا در ۲ سال ِآینده فازها عملیاتی شده و گزارش خوبی به مردم ارائه شود.

ضرورت بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی در توسعه حمل و نقل ریلی استان تهران

پیمان فلسفی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس نیز در این نشست گفت: اگر مشاهده می شود که مشکلات حل نمی شود، باید در روش ها بازنگری صورت گیرد. از طرفی نیز نباید برای اجرای پروژه ها، متکی به اعتبارات دولتی و شهرداری ها باشیم. شاید شهرداری تهران از وضعیت مناسبی برخوردار باشد اما شهرداری سایر نقاط استان تهران، وضعیت مناسبی ندارند.

وی افزود: البته تمام درآمدهای مترو و حمل و نقل ریلی نباید متکی به فروش بلیط باشد بلکه سایر ظرفیت ها وجود دارد که می توان درامد زایی کرد. البته نباید در این بخش، از ظرفیت بخش خصوصی غافل شد. بنابراین به هر میزان که در روش های سابق بازنگری شود، می توان نتیجه بهتر و ملموس تر گرفت.

فلسفی اضفه کرد: از طرفی بخش دولتی باید بخش خصوصی را در درآمد ها شریک کند. استفاده از فضای تجاری و فروشگاه ها می تواند بخش خصوصی را ترغیب کند البته باید مدل تامین مالی عوض شود و نگاه یکجانبه نمی تواند کمک کند. اگر بتوان در این بخش از سرمایه گذار خارجی نیز بهره گرفت، بسیار راهگشا است و کمک شایانی به توسعه حمل ونقل ریلی و مترو حومه استان تهران خواهد کرد.

خواسته مردم شهرستان های استان تهران مترو و توسعه زیرساخت ها است

فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت در مجلس نیز در این نشست با تاکید براینکه موضوع توسعه حمل و نقل در استان تهران فرمانده ندارد، افزود: شهر از استان جدا نیست و عدم یکپارچگی ضربات سختی به مدیریت حمل ونقل استان بویژه شهرستان های استان وارد کرده است.

وی افزود: جلسات متعددی برای توسعه حمل و نقل ریلی صورت گرفته اما در حال حاضر در نقطه صفر قرار داریم بنابراین باید این موضوع تعیین تکلیف شود. مشکلات در شهرستان های استان تهران در موضوع حمل و نقل ریلی بسیار است و دولت باید برای حل این مشکلات راهکاری عملی ارائه کند.

بشیری خاطرنشان کرد: پیشنهاد می شود که جلسات به صورت منظم در این خصوص برگزار شود و فردی از طرف مجمع نمایندگان مسئول پیگیری این موضوعات شود چرا که مطالبات مردم در شهرستان های استان تهران نیازمند توجه است. مردم شهرستان های استان تهران مترو می خواهند بنابراین باید در اسرع وقت زیرساخت های آن فراهم شود

گفتنی است؛ در این نشست که نمایندگانی از شرکت مترو تهران، معاونین شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، معاونین وزارت راه و شهرسازی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نمایندگانی از مرکز پژوهش های مجلس حضور داشتند و گزارشاتی از اقدامات صورت گرفته نهاد های مذکور در توسعه حمل ونقل ریلی و مترو حومه استان تهران ارائه کردند.