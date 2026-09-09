به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجیبابایی ظهر چهارشنبه در جلسه مشترک شورای معاونین ادارهکل آموزشوپرورش استان با روسای آموزشوپرورش شهرسای آموزشوپرورش شهرستانها، نواحی و مناطق، ضمن اشاره به بازگشایی مدارس در آغاز مهرماه، اظهار کرد: شور و نشاط دانشآموزان در مدرسه صحنهای بینظیر است که در هیچ جای دنیا نمونه آن وجود ندارد.
وی با بیان اینکه مشارکت در جلسات آموزشوپرورش برای او همواره متفاوت و شیرین بوده است، تصریح کرد: هر آنچه خداوند به من توفیق داده همه از برکت معلمی است.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نگاه ویژه رهبر شهید انقلاب به آموزشوپرورش، افزود: هیچکس را به اندازه ایشان ندیدم که آموزش را درک کند چراکه به تعلیموتربیت اعتقادی عمیق داشتند.
وی بر اهمیت سرمایهگذاری در حوزه تعلیموتربیت تاکید کرد و گفت: هر چه در آموزشوپرورش سرمایهگذاری کنیم نتیجهای هزارانبرابر خواهد داشت چراکه از طریق این نهاد میتوان یک کشور را به مدینه فاضله تبدیل کرد و جامعه را به تعالی رساند.
حاجیبابایی با اشاره به قدرت تاثیرگذاری جامعه فرهنگیان، خاطرنشان کرد: ۲ میلیون معلم شاغل و بازنشسته به همراه خانوادهها و دانشآموزان، اگر وارد میدان شوند، هیچ قدرتی توان مقابله با آنان را ندارد.
حاجی بابایی در پایان با تاکید بر اینکه باید از زبان معلم با دانشآموز سخن گفت، بیان کرد: اگر معلم دلگرم، عزت او حفظ و دغدغههایش برطرف شود در کلاس درس طوفانی به پا میکند و قلههای پیشرفت را میسازد.
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