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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶

حاجی بابایی: سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش هزاران برابر بازدهی دارد

حاجی بابایی: سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش هزاران برابر بازدهی دارد

همدان-نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هر چه در آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری کنیم هزاران برابر نتیجه می‌دهد و با آن می‌توان یک کشور را به مدینه فاضله تبدیل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی ظهر چهارشنبه در جلسه مشترک شورای معاونین اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان با روسای آموزش‌وپرورش شهرسای آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها، نواحی و مناطق، ضمن اشاره به بازگشایی مدارس در آغاز مهرماه، اظهار کرد: شور و نشاط دانش‌آموزان در مدرسه صحنه‌ای بی‌نظیر است که در هیچ جای دنیا نمونه آن وجود ندارد.

وی با بیان این‌که مشارکت در جلسات آموزش‌وپرورش برای او همواره متفاوت و شیرین بوده است، تصریح کرد: هر آنچه خداوند به من توفیق داده همه از برکت معلمی است.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نگاه ویژه رهبر شهید انقلاب به آموزش‌وپرورش، افزود: هیچ‌کس را به اندازه ایشان ندیدم که آموزش را درک کند چراکه به تعلیم‌وتربیت اعتقادی عمیق داشتند.

وی بر اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه تعلیم‌وتربیت تاکید کرد و گفت: هر چه در آموزش‌وپرورش سرمایه‌گذاری کنیم نتیجه‌ای هزاران‌برابر خواهد داشت چراکه از طریق این نهاد می‌توان یک کشور را به مدینه فاضله تبدیل کرد و جامعه را به تعالی رساند.

حاجی‌بابایی با اشاره به قدرت تاثیرگذاری جامعه فرهنگیان، خاطرنشان کرد: ۲ میلیون معلم شاغل و بازنشسته به همراه خانواده‌ها و دانش‌آموزان، اگر وارد میدان شوند، هیچ قدرتی توان مقابله با آنان را ندارد.

حاجی بابایی در پایان با تاکید بر این‌که باید از زبان معلم با دانش‌آموز سخن گفت، بیان کرد: اگر معلم دلگرم، عزت او حفظ و دغدغه‌هایش برطرف شود در کلاس درس طوفانی به پا می‌کند و قله‌های پیشرفت را می‌سازد.

کد مطلب 6942448

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    نظرات

    • IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
      0 0
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      فقط حرف چرا عمل نمی کنید
    • شهروند IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
      1 0
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      آقای حاجی بابایی یک معلم که حقوق او زیر 100دلار در ماه است، برای آموزش مجازی از گوشی شخصی استفاده کرده والان از بین رفته، حقوق چند ماه را باید دست نزند تا بتواند یک گوشی بخرد؟ حقوق ناچیز معلم به ریال ودخل وخرج معلم با دلار! آیا واقعا جور در می آید؟

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