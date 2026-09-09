حمایت از بهسازی و تجهیز ۱۴۰۰ مسجد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ، احمد صادقی عضو شورای اسلامی شهر تهران، با تشریح عملکرد فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری در دوره ششم گفت: رویکرد فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در این دوره از تصدیگری صرف به سمت مردمپایه شدن و محلهمحوری تغییر کرده است.
وی با اشاره به اجرای مجموعهای از برنامههای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و محلهمحور اظهار کرد: این برنامهها در مجموع بیش از پنج میلیون نفر را دربر گرفتهاند، اما اهمیت آنها تنها در تعداد مخاطبان خلاصه نمیشود و باید ظرفیتهای اجتماعی ایجادشده در پی این اقدامات را نیز مورد توجه قرار داد.
صادقی افزود: بخشی از این برنامهها با هدف افزایش حضور مردم در فضای عمومی شهر و تقویت مشارکت اجتماعی اجرا شدهاند و نمیتوان آنها را صرفاً رویدادهایی مقطعی دانست.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به طرح «آرمان» گفت: این طرح با هدف ایجاد پیوند میان مسجد، مدرسه و خانواده در ۳۵۲ محله و با محوریت ۸۰۰ مسجد و ۷۰۰ مدرسه اجرا شده و بیش از ۵۰۰ هزار نوجوان را تحت پوشش قرار داده است.
وی ادامه داد: در این دوره از حدود یکهزار و ۴۰۰ مسجد برای بهسازی و تجهیز حمایت شده و از صدها هیئت نیز پشتیبانی شده است.
صادقی با اشاره به اقدامات حوزه گردشگری تهران بیان کرد: حدود ۳۴ هزار تور گردشگری با مشارکت نزدیک به یکونیم میلیون شهروند برگزار شده که این برنامهها در معرفی ظرفیتهای محلهها و فعالتر شدن آنها نقش داشته است.
وی درباره اقدامات انجامشده در حوزه آسیبهای اجتماعی نیز گفت: ساماندهی دهها هزار آسیبدیده اجتماعی و کاهش چشمگیر حضور معتادان متجاهر در سطح شهر نشان میدهد مدیریت شهری در دوره ششم تلاش کرده در برابر مسائل سخت و پیچیده تهران صرفاً تماشاگر نباشد و مسئولیت حل آنها را بر عهده بگیرد.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه همه برنامههای این دوره به طور کامل محقق نشده و نقدهای جدی نیز به عملکرد مدیریت شهری وارد است، افزود: بنده نیز یکی از منتقدان این حوزه هستم، اما نمیتوان تغییر ریل حرکت در مدیریت فرهنگی و اجتماعی شهر را نادیده گرفت.
صادقی تأکید کرد: شهرداری تهران در این دوره تلاش کرده از تمرکزگرایی فاصله بگیرد، مشارکت مردم را افزایش دهد و به جای اقدامات مقطعی، ایجاد زیرساختهای پایدار و تقویت مسئولیت اجتماعی و فرهنگی مدیریت شهری را دنبال کند.
وی خاطرنشان کرد: آنچه در این دوره شکل گرفته تنها مجموعهای از مراکز اجتماعی، مجموعههای ورزشی و رویدادهای فرهنگی نیست، بلکه تجربهای جدید در حکمرانی فرهنگی و اجتماعی تهران است که باید حفظ شود و با تغییر مدیران از نقطه صفر آغاز نشود.
صادقی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت رویکرد محلهمحوری گفت: با وجود اقدامات انجامشده، هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید در ادامه مسیر، ظرفیت واقعی محلات بیش از گذشته در مدیریت و حل مسائل شهر به کار گرفته شود.
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