توزیع چهار هزار بسته نوشت افزار وقفی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام خلیلی روز چهارشنبه در مراسم جشن مهر و توزیع نوشت افزار در مراغه افزود: این بسته‌ها شامل دفتر، مداد، خودکار و مداد رنگی برای دانش آموزان نیازمند تهیه شده و درحال توزیع است.

وی گفت: در مراغه نیز ۵۰۰ بسته نوشت افزار در بین دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد مراغه توزیع شد.

حجت الاسلام خلیلی اضافه کرد: این نوشت افزارها از اعتبارات موقوفات تامین شده و در حال توزیع است.

امام جمعه مراغه هم در این مراسم گفت: اقدام اداره اوقاف برای حمایت از دانش آموزان نیازمند یک سنت حسنه و عمل به نیات واقفان برای دستگیری از نیازمندان است.

حجت الاسلام و المسلمین جواد حاجی زاده با بیان اینکه مراغه پس از مرکز استان بیشترین موقوفات را در استان دارد افزود: احیای موقوفات باید در اولویت برنامه‌های اداره اوقاف قرار گیرد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه مراغه در این مراسم گفت: توزیع ۴۰۰ بسته نوشت افزار تلاش این اداره عمل به نیات واقفان است. محمود توکلی افزود: سنت حسنه وقف یادگار پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی(صلی الله علیه و آله) برای گسترش فرهنگ امور خیریه است.