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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

توزیع چهار هزار بسته نوشت افزار وقفی آذربایجان شرقی

توزیع چهار هزار بسته نوشت افزار وقفی آذربایجان شرقی

مراغه- معاون فرهنگی مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی از آغاز توزیع چهار هزار بسته انواع نوشت افزار میان دانش آموزان نیازمند در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام خلیلی روز چهارشنبه در مراسم جشن مهر و توزیع نوشت افزار در مراغه افزود: این بسته‌ها شامل دفتر، مداد، خودکار و مداد رنگی برای دانش آموزان نیازمند تهیه شده و درحال توزیع است.

وی گفت: در مراغه نیز ۵۰۰ بسته نوشت افزار در بین دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد مراغه توزیع شد.

حجت الاسلام خلیلی اضافه کرد: این نوشت افزارها از اعتبارات موقوفات تامین شده و در حال توزیع است.

امام جمعه مراغه هم در این مراسم گفت: اقدام اداره اوقاف برای حمایت از دانش آموزان نیازمند یک سنت حسنه و عمل به نیات واقفان برای دستگیری از نیازمندان است.

حجت الاسلام و المسلمین جواد حاجی زاده با بیان اینکه مراغه پس از مرکز استان بیشترین موقوفات را در استان دارد افزود: احیای موقوفات باید در اولویت برنامه‌های اداره اوقاف قرار گیرد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه مراغه در این مراسم گفت: توزیع ۴۰۰ بسته نوشت افزار تلاش این اداره عمل به نیات واقفان است. محمود توکلی افزود: سنت حسنه وقف یادگار پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی(صلی الله علیه و آله) برای گسترش فرهنگ امور خیریه است.

کد مطلب 6942321

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