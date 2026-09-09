بازدید معاون آماد و پشتیبانی مرزبانی فراجا از مرزهای مریوان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد قربانی، بعدازظهر چهارشنبه در جریان سفر به شهرستان مریوان با حضور در مناطق مرزی، از بخش‌هایی از هنگ مرزی این شهرستان بازدید کرد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت یگان‌های مستقر در نقاط صفر مرزی قرار گرفت.

این بازدید با همراهی سرهنگ امید مقصودی، معاون آماد و پشتیبانی مرزبانی استان کردستان و سرهنگ ستاد علی دریکوند، فرمانده هنگ مرزی مریوان انجام شد.



معاون آماد و پشتیبانی مرزبانی فراجا در جریان حضور در نوار مرزی، از برجک‌ها و واحدهای رزمی هنگ مرزی مریوان بازدید و وضعیت آمادگی عملیاتی این یگان‌ها را بررسی کرد.

قربانی همچنین در دیدار با مرزبانان، ضمن گفت‌وگوی مستقیم با نیروهای مستقر در مناطق مرزی، شرایط رفاهی و معیشتی آنان را مورد بررسی قرار داد و در جریان مسائل و نیازهای این نیروها قرار گرفت.

در این بازدید، میزان آمادگی دفاعی یگان‌های مرزی، وضعیت تجهیزات و امکانات موجود و ظرفیت‌های پشتیبانی و لجستیکی نیروهای مستقر در مرز نیز ارزیابی شد.

تأکید بر تقویت تجهیزات مرزی

معاون آماد و پشتیبانی مرزبانی فراجا با اشاره به اهمیت نقش پشتیبانی در استمرار فعالیت یگان‌های مرزی، بر ضرورت تأمین به‌موقع نیازهای تجهیزاتی و آمادی و همچنین نوسازی امکانات مورد استفاده مرزبانان تأکید کرد.

وی تأمین مناسب تجهیزات و امکانات مورد نیاز یگان‌های مرزی را یکی از مؤلفه‌های مؤثر در ارتقای توان عملیاتی نیروها دانست و بر استمرار روند تقویت ظرفیت‌های پشتیبانی در مناطق مرزی تأکید کرد.

قربانی همچنین با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی و سختی خدمت در مناطق مرزی، تلاش شبانه‌روزی مرزبانان برای صیانت از امنیت کشور را قابل تقدیر عنوان کرد.

وی افزود که مجموعه آماد و پشتیبانی مرزبانی وظیفه دارد با فراهم کردن امکانات و تجهیزات مورد نیاز، زمینه لازم برای انجام مأموریت‌های مرزبانان و تداوم امنیت پایدار در نوار مرزی را فراهم کند.

هنگ مرزی مریوان از یگان‌های مرزی استان کردستان است که در حراست و کنترل نوار مرزی این شهرستان و تأمین امنیت مناطق مرزی نقش دارد.