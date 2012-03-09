نتایج نهایی داوری دومین جشنواره فیلم حسنات اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات که در مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان اصفهان و با حضور هنرمندان برجسته سینمای ایران و فیلم‌سازان بخش مسابقه و مسئولان استانی و کشوری برگزار شد، به پایان رسید و اسامی برگزیدگان بخش‌های مسابقه به شرح زیر اعلام شدند.

در بخش داستانی:

جایزه بهترین فیلم داستانی به صورت مشترک به فیلم «آق گول» کار مهدی حیدری از ارومیه، ضمن اینکه در این بخش از فیلم «ابژه» کار مجید شیدا از یزد تقدیر شد.

بهترین داستانی تا ۵ دقیقه: به فیلم «دیوار» کار شهروز آقایی‌پور از تهران.



بهترین کارگردانی داستانی: به داریوش غذبانی از بوشهر به خاطر فیلم «ماجرای آن روز»

در بخش جایزه بزرگ جشنواره:

فیلم‌های «خط خطی» کار وحید رابودان از تهران – «خانواده سالم» کار امیر حسین ترابی از اصفهان و « مامان بازی» کار امیر عباس ربیعی از اصفهان مشترک جایزه گرفتند.

در بخش مستند:

جایزه بهترین فیلم مستند: به فیلم «بازبازک »کار هوشنگ چهارتنگی از ایذه

بهترین کارگردانی مستند: به کمال زحمتکش از ایلام با فیلم «دهنبی»

بهترین پژوهش مستند به فیلم «کایر(کاریاری) » کار مهدی رسول‌پور هدایتی از ساری

ضمن اینکه چهار فیلم «چرخ نان» کار حسین نظری از طبس، «نون و آتش» کار علی شهابی نژاد از آبادان، «دایره قسمت» کار علی نادی از اصفهان و «سلام خدای مهربون» کار حسن نقیان فشارکی از اصفهان جایزه منتخب هیات داوران را دریافت کردند.

لوح تقدیر مستند:

به فیلم‌های «قهرمان من» کار علی خسروی ، «بچه های خوب» کار محمد اسلامی، «کاشانه مهر» کار محمد علی افتخارنیا، «سرای خاموش» کار سام ارجمند، «بانوی ایرانی» کار مجتبی وطن خواه، «یک لقمه نان حلال» کار محمدصادق بکتاشیان، «گاوچاه» کار مجید استکی و «موکول به فردا» کار بهناز عابدی و الهام نوید فر، اهدا شد.

در بخش پویا نمایی:

بهترین فیلم پویانمایی به فیلم «قارقا» کار نیلوفر کبودین و زینب قربانی از اردبیل انتخاب و دیپلم افتخار به فیلم «سر و پند» کار نجمه بهنام‌نیا از تهران اهدا شد.

در بخش فیلم‌نامه:

جایزه نخست به فیلم‌نامه «خین بس» نوشته نسیم محمدی فارسانی از اصفهان، جایزه دوم به فیلم‌نامه «دور دست» نوشته علی زارع کار از همدان و جایزه سوم به طور مشترک به فیلم‌نامه‌های «مردی روی ریل» نوشته سید وحید حسینی نامی از تبریز و «جاده» نوشته عادل تبریزی از مشهد اهدا شد.

جایزه ویژه هیئت داوران در این بخش به فیلم‌نامه «ابلیس فرشته بود» نوشته احسان خادمی از اصفهان تعلق گرفت.

دیپلم افتخار جشنواره در این بخش نیز به فیلم‌نامه‌های «نشانی» نوشته جمال نوروز باقری از اصفهان، «نه نه حکیمه» نوشته منیره محمدی از اصفهان و «عطیه» نوشته یعقوب جدیری تقدیسی از تبریز ،«مدال سیاه» نوشته محسن باقری دستگردی از شهرکرد و «لبخند» نوشته هنگامه مظاهری از اردبیل اهدا شد.

در بخش جوایز جنبی جشنواره:

جایزه بهترین تدوین:

به فیلم «شمارش معکوس» کار آقایان محمد آریانی و تقی چایچی از اردبیل

بهترین تصویربرداری:

به فیلم «مثل یک خروس» کار ایمان صالحی از اصفهان

بهترین بازیگری:

به خانم نسرین مرادی به خاطر بازی در فیلم «آیرلیق» از اردبیل

بهترین فیلمنامه نویسی:

به فیلم «آیرلیق» کار نادر سلاعی‌ور از تبریز، «نفس نرم نسیم » کار سعید همتی‌وند از تهران، «پیام بر» کار سید وحید حسینی نامی از تبریز

در بخش تجربه نخست:

فیلم «دست کوچک من» کار مهدی کارگر از یزد

«ترنم مرده» کار پوریا برجیس از اصفهان اهدا شد.

از پوستر سومین سال برگزاری جشنواره رونمایی شد

از پوستر سومین سال جشنواره فیلم حسنات رونمایی شد

با حضور استاد شاهزیدی، خواننده مشهور اصفهانی ( از شاگردان استاد تاج اصفهانی )، شکر الله بنار مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری فردوسی و هم‌چنین حسین ملایی مدیر عامل کانون از طرح پوستر سومین دوره از جشنواره حسنات رونمایی شد و موجب شور و اشتیاق بسیاری بین حاضرین در سالن شد.

