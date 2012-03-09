حسین گنجیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ما وضعیت خوبی در جدول رده‌بندی داریم و تمرینات خوبی نیز انجام داده ایم، به همین خاطر هرگز نگران بازی امروز مقابل تیم فوتسال علم و ادب مشهد نیستیم و به پیروزی در این دیدار فکر می کنیم.



وی ادامه داد: صبا در شش هفت بازی اخیر خود موفق به کسب پیروزی نشده است اما هرگز دوست نداریم سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال را با شکست یا تساوی پشت سر بگذاریم، به همین خاطر تمام تلاش خود را برای پیروزی در خانه انجام خواهیم داد.



سرمربی تیم فوتسال صبای قم بیان داشت: از آغاز فصل سیزدهم تیم خوبی بودیم و نتایج خوبی نیز کسب کرده‌ایم، به همین خاطر تلاش می‌کنیم با کسب نتیجه ای بسیار خوب در دیدار هفته پایانی مقابل علم و ادب مشهد لیگ را با موفقیت به پایان ببریم.



وی تاکید کرد: در حالی که تنها یک هفته به پایان دیدارهای سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور باقی مانده است، تیم فوتسال صبای قم قطعا به پیروزی در این دیدار نیاز دارد تا لیگ را با خاطره ای خوش به پایان برساند.



گنجیان ادامه داد: بازی امروز هم برای ما و هم برای علم و ادب مشهد کاملا جنبه تشریفاتی دارد زیرا پیروزی یا شکست هر یک از دو تیم تاثیری در ارتقاء با کاهش جایگاه صبا و علم و ادب در جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال نخواهد داشت.



جایگاه صبا در رده هفتم تثبیت شد



سرمربی تیم فوتسال صبای قم اظهار داشت: در حال حاضر شرایط تیم فوتسال صبای قم در جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور به شکلی است که با کسب 11 پیروزی و سه تساوی، 36 امتیازی است و مکان هفتم را که جایگاه بسیار خوبی است، در جدول رده‌بندی در اختیار دارد.



وی با اشاره به بازی امروز تیم صبای قم در لیگ برتر، عنوان داشت: تیم ما در این فصل با وجود اینکه در مقایسه با بسیاری از تیم های لیگ برتر کمترین هزینه را انجام داد و برخی مشکلات نیز داشتیم، خوب کار کرد و خوب هم نتیجه گرفت و بر خلاف دو فصل گذشته که تا هفته پایانی خطر سقوط را احساس می کرد، امسال یکی از تیم های مدعی لیگ برتر نیز بود.



گفتنی است: تیم فوتسال صبای قم در حالی که تا این هفته در خانه به تیم‌های فیروز صفه اصفهان، ملی و حفاری اهواز و شهرداری ساوه باخته است و مقابل تیم‌های فوتسال پرسپولیس تهران، راه ساری، میثاق تهران، دبیری تبریز، لبنیات ارژن فارس و گسترش فولاد تبریز نیز پیروزی کسب کرده است از ساعت 16 امروز در خانه به مصاف علم و ادب می رود.

