مازنیها 750 میلیون در جشن نیکوکاری کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم باغبانی در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه ساری با اشاره به اینکه مردم مازندران در جشن نیکوکاری سال گذشته 770 میلیون تومان کمک کردند، ادامه داد:برآورد اولیه امسال در جشن نیکوکاری تاکنون 750 میلیون تومان بوده است که با سال گذشته برابری دارد.

وی افزود: افرادی تعهداتی دادند که در صورت محق شدن میزان مشارکت مردم مازندران در جشن نیکوکاری امسال به بیش از یک میلیارد تومان می رسد.

باغبانی با اشاره به 70 هزار خانواده زیر پوشش کمیته امداد در مازندران، یادآور شد: از این تعداد، 60 هزار مستمری بگیر بوده و بقیه هم حسب مورد به کمیته امداد مراجعه کرده و مشکل آنها رفع می شود.

وی با بیان اینکه در 11 ماه گذشته 31 میلیارد تومان مستمری پرداخت کردیم، اظهار داشت: ماهیانه دو یلیارد و 800 میلیون تومان مستمری پرداخت کردیم.

باغبانی افزود: نگرش کمیته امداد در ارائه کمک به نیازمنددان فرمایش امام (ره) است که فرمودند کار امداد مد به کار ، مدد به حیات و مدد به زندگی شرافتمندانه است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی با اشاره به اینکه برای دادن جهیزیه به هر فرد زیرپوشش کمیته امداد ، این افراد باید در کلاس آموزشی و مهارتی 40 ساعته ازدواج حضور یابند، اضافه کرد: متاسفانه آموزشهای ازدواج در جامعه مغفول مانده است.

وی با بیان اینکه جشن نیکوکاری در پنج هزار مدرسه استان برگزار شد، اضافه کرد: فرزندان ما در تمرین دوست داشتن دیگران، مشارکت کردند.

باغبانی گفت: برای خرید یک کالای دم دستی وقت زیادی برای مطالعه آن کالا انجام شده و سپس اقدام به خرید می شود اما متاسفانه در امر ازدواج که مهمترین تصمیم گیری فرد در طول زندگی است ، وقت کمی صرف می شود.