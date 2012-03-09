دو هزارمین پایگاه اورژانس جاده ای کشور در جاجرود افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم پیش از ظهر جمعه با حضور دکتر غلامعلی حدادعادل نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، دکتر غلامرضا معصومی رئیس مرکز اورژانس و فوریتهای پزشکی کشور، مرتضی تمدن استاندار تهران و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی در جاجرود واقع در بخش مرکزی تهران برگزار شد.

این پایگاه اورژانس علاوه بر پوشش تصادفات آزادراه و جاده قدیم و پرتردد تهران- شمال، می ‏تواند در زمان بحران به عنوان مرکزی برای رسیدگی به مصدومان مورد استفاده قرار گیرد.

نقشه ابتدایی این طرح که در زیربنایی بالغ بر 500 متر مربع به بهره‏برداری رسید، چهار طبقه پیش ‏بینی شده که دو طبقه آن گشایش یافت.

هر طبقه دارای متراژی بالغ بر 250 متر است که به تجهیزات روز امداد جاده‏ای و فوریت‏های پزشکی تجهیز شده و مورد استفاده مردم قرار می‏گیرد.

مرکز فوریتهای پزشکی(اورژانس جاجرود) با اعتباری بالغ بر 250 میلیون تومان احداث و به همت دهیاری و شورای اسلامی جاجرود افتتاح شد.

مرکز آتش ‏نشانی جاجرود گشایش یافت

مرکز آتش‏ نشانی و خدمات ایمنی منطقه جاجرود نیز با حضور مسئولان عالی‏رتبه کشوری، استانی و شهرستانی به بهره ‏برداری رسید.

تا پیش از این، پوشش حوادث و سوانح منطقه جاجرود بر عهده ایستگاه‏های آتش ‏نشانی مناطق اطراف بود و حضور دیرهنگام اکیپ‏های آتش‏ نشانی به محل، می‏ توانست آبستن بروز مشکلاتی برای منطقه محسوب شود؛ همچنین صنایع مستقر در نواحی کارگاهی جاجرود در سالیان اخیر سمت و سوی فعالیت‏های خود را به انواع و اقسام صنایع چوبی سوق داده‏ اند.

از آنجایی که یکی مباحث تهدید‏کننده صنایع چوب، احتمال بروز آتش ‏سوزی در فضای داخلی کارگاهی است، وجود این مرکز آتش ‏نشانی، ضریب امنیت صنعتی منطقه را تا حد قابل ملاحظه ‏ای افزایش می‏ دهد.

جاجرود مجموعه ‏ای از مناطق روستایی واقع در شمال شرق استان تهران و در 10 کیلومتری پایتخت است و نقاطی روستایی همچون خسروآباد، سعیدآباد، طاهرآباد و نواحی کارگاهی از جمله مناطق جاجرود محسوب می ‏شود.