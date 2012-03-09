دو هزارمین پایگاه اورژانس جاده ای کشور در جاجرود افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم پیش از ظهر جمعه با حضور دکتر غلامعلی حدادعادل نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، دکتر غلامرضا معصومی رئیس مرکز اورژانس و فوریتهای پزشکی کشور، مرتضی تمدن استاندار تهران و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی در جاجرود واقع در بخش مرکزی تهران برگزار شد.
این پایگاه اورژانس علاوه بر پوشش تصادفات آزادراه و جاده قدیم و پرتردد تهران- شمال، می تواند در زمان بحران به عنوان مرکزی برای رسیدگی به مصدومان مورد استفاده قرار گیرد.
نقشه ابتدایی این طرح که در زیربنایی بالغ بر 500 متر مربع به بهرهبرداری رسید، چهار طبقه پیش بینی شده که دو طبقه آن گشایش یافت.
هر طبقه دارای متراژی بالغ بر 250 متر است که به تجهیزات روز امداد جادهای و فوریتهای پزشکی تجهیز شده و مورد استفاده مردم قرار میگیرد.
مرکز فوریتهای پزشکی(اورژانس جاجرود) با اعتباری بالغ بر 250 میلیون تومان احداث و به همت دهیاری و شورای اسلامی جاجرود افتتاح شد.
مرکز آتش نشانی جاجرود گشایش یافت
مرکز آتش نشانی و خدمات ایمنی منطقه جاجرود نیز با حضور مسئولان عالیرتبه کشوری، استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید.
تا پیش از این، پوشش حوادث و سوانح منطقه جاجرود بر عهده ایستگاههای آتش نشانی مناطق اطراف بود و حضور دیرهنگام اکیپهای آتش نشانی به محل، می توانست آبستن بروز مشکلاتی برای منطقه محسوب شود؛ همچنین صنایع مستقر در نواحی کارگاهی جاجرود در سالیان اخیر سمت و سوی فعالیتهای خود را به انواع و اقسام صنایع چوبی سوق داده اند.
از آنجایی که یکی مباحث تهدیدکننده صنایع چوب، احتمال بروز آتش سوزی در فضای داخلی کارگاهی است، وجود این مرکز آتش نشانی، ضریب امنیت صنعتی منطقه را تا حد قابل ملاحظه ای افزایش می دهد.
جاجرود مجموعه ای از مناطق روستایی واقع در شمال شرق استان تهران و در 10 کیلومتری پایتخت است و نقاطی روستایی همچون خسروآباد، سعیدآباد، طاهرآباد و نواحی کارگاهی از جمله مناطق جاجرود محسوب می شود.
نظر شما