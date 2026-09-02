جودو با یک سهمیه در المپیک جوانان؛ سبحان حکیمی المپیکی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، با پیگیری‌ها و رایزنی‌های آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو و حمایت فدراسیون جهانی جودو یک سهمیه در وزن منفی ۸۱ کیلوگرم به جودوی ایران اختصاص یافت.



بر این اساس سبحان حکیمی دارنده مدال طلای نوجوانان آسیا و برنز بازی های آسیایی جوانان و دارنده چندین مدال بین المللی به عنوان نماینده ایران در بازی‌های المپیک جوانان داکار حضور خواهد داشت تا تعداد سهمیه‌های کاروان ایران در این رقابت‌ها افزایش یابد.



بازی‌های المپیک جوانان داکار در آبان‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد.