به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز از، پنج منبع تجاری با اشاره به تعدیل محدودیتهای صادراتی پکن پیشبینی کردند که چین در ماه سپتامبر به پالایشگاهها اجازه دهد حجم سوخت مشابهی با ماه اوت را صادر کنند و از حاشیه سود بالاتر حاصل از صادرات بهرهمند شوند.
پکن در ماه مارس، پس از اختلال در واردات نفت خام از خاورمیانه به دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، صادرات سوخت را بهمنظور محافظت از منابع داخلی محدود کرد.
باوجود اینکه عرضه جهانی نفت خام تا حدی بهبود یافته است، اما بازارهای سوخت همچنان با کمبود روبهرو هستند. روسیه که یکی از صادرکنندگان بزرگ سوخت پیش از آغاز درگیریهای نظامی مسکو و کییف بود، پس از حملههای پهپادی اوکراین به پالایشگاههای این کشور و کمبود عرضه، به واردکننده سوخت تبدیل شده است.
به گفته منابع و دو شرکت مشاوره چینی، پیشبینی میشود پالایشگاههای چینی باهدف کسب سود بیشتر، کمی بیش از ۴ میلیون تن بنزین، گازوئیل و سوخت جت در ماه سپتامبر صادر کنند.
میانگین صادرات بنزین، گازوئیل و سوخت جت چین در سال گذشته میلادی حدود ۳ میلیون تن در ماه بود.
منابع همچنین پیشبینی کردند که صادرات محصولات پالایشی از چین به آسیا با افزایش بیشتری همراه باشد که میتواند به مهار افزایش قیمتهای منطقه کمک کند.
بر اساس دادههای گردآوریشده از منابع، پیشبینی میشود بیشترین سهم صادرات چین در ماه سپتامبر مربوط به سوخت جت با حداکثر ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن و گازوئیل با بیش از یکمیلیون تن باشد.
این دادهها از احتمال رشد صادرات بنزین چین به ۶۰۰ هزار تن حکایت دارد.
بنا بر برآورد منابع صنعتی، مقدار صادرات سوخت چین در ماه اوت در سطح مشابهی بوده است. این کشور در این ماه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن بنزین، یکمیلیون و ۱۰۰ هزار تا یکمیلیون و ۲۰۰ هزار تن گازوئیل و ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن سوخت جت صادر کرده است. این مقدار شامل سوخت جت صادرشده برای پروازهای بینالمللی و صادرات به هنگکنگ میشود.
به گفته پنج منبع، بیش از ۶۰ درصد از مجوزهای صادرات به شرکت دولتی پتروچاینا و سینوپک اعطا شده است. دو منبع افزودند که شرکت پتروشیمی ژجیانگ مجوز صادرات حدود ۵۰۰ هزار تن سوخت را دریافت کرده است.
منابع همچنین اعلام کردند که پالایشگاههای چین از هفته گذشته بازاریابی محمولههای بارگیریشده در ماه سپتامبر شامل هر سه نوع سوخت را آغاز کردند. محاسبههای رویترز نشان میدهد که تاکنون ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن گازوئیل صادر شده است.
به گفته این دو منبع، بخشی از محمولههای صادراتی ماه سپتامبر به دلیل برنامههای فشرده حملونقل از ماه اوت به تعویق افتاده است.
برخی منابع برآورد کردند که حاشیه سود صادرات گازوئیل چین بیش از ۱۵۰۰ یوان (۲۲۳ دلار و ۱۹ سنت) برای هر تن باشد. حاشیه سود پالایش گازوئیل در آسیا هم حدود ۷۰ دلار بهازای هر بشکه است که نسبت به مقدار آن پیش از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بیش از سه برابر افزایش یافته است.
فعالان بازار همچنین انتظار دارند که پکن در ماه آینده سومین بخش از سهمیههای صادراتی را مطابق با زمانبندی در سالهای اخیر صادر کند.
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