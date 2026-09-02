به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر عباسی، رئیس بسیج رسانه استان کرمانشاه، بعدازظهر چهارشنبه در نخستین نشست هیئت اندیشهورزی بسیج رسانه استان کرمانشاه، با اشاره به مأموریت این مجموعه در حوزه برگزاری جشنوارههای رسانهای اظهار کرد: یکی از مأموریتهای مهم بسیج رسانه، برگزاری جشنوارهها با قوت و قدرت است و تلاش داریم این رویدادها را با جدیت دنبال کنیم.
وی افزود: جشنواره رسانهای در شرایطی که کشور درگیر جنگ است، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و نیازمحورتر از گذشته باید برگزار شود؛ چرا که رسانه در چنین شرایطی میتواند نقش مهمی در تبیین مسائل، روایت درست وقایع و تقویت جریان رسانهای ایفا کند.
رئیس بسیج رسانه استان کرمانشاه از رونمایی از وبسایت جشنواره رسانهای ابوذر در هفته آینده خبر داد و گفت: انشاءالله هفته آینده از وبسایت جشنواره رونمایی خواهیم داشت و پس از آن نیز فرآیند دریافت آثار آغاز شده و روال داوری آثار دنبال خواهد شد.
عباسی با اشاره به تغییر رویکرد در محورهای جشنواره امسال، بیان کرد: در انتخاب محورهای موضوعی جشنواره امسال تلاش کردهایم موضوعات متفاوتی نسبت به دورههای گذشته داشته باشیم و متناسب با شرایط روز جامعه و نیازهای حوزه رسانه، محورهای جدیدی را مورد توجه قرار دهیم.
وی با بیان اینکه حدود یک دهه از برگزاری جشنواره رسانهای ابوذر در استان کرمانشاه میگذرد، عنوان کرد: تقریباً یک دهه است که جشنواره رسانهای ابوذر را برگزار میکنیم و سال گذشته نیز پس از چهار سال وقفه، نخستین جشنواره رسانهای بانوان برگزار شد که با استقبال بسیار خوبی مواجه شد.
رئیس بسیج رسانه استان کرمانشاه ادامه داد: امسال نیز دومین دوره جشنواره رسانهای بانوان را برگزار خواهیم کرد و برنامههای دیگری نیز در حوزه رسانه در دستور کار قرار دارد که در زمان مناسب اطلاعرسانی خواهد شد.
عباسی همچنین از پیشبینی جایزه ویژه شهید «مهسا طاهری» در جشنواره امسال خبر داد و گفت: امسال جایزه ویژه شهید مهسا طاهری را خواهیم داشت؛ شهیدی که به عنوان دانشمند موشکی در جریان حملات جنگ تحمیلی سوم در تهران به شهادت رسید.
وی افزود: در این بخش تلاش داریم حدود ۱۰ بانوی برگزیده استان را در حوزههای مختلف شناسایی و معرفی کنیم و محوریت کار نیز انتخاب بانوان برتر استان در حوزههای مختلف از جمله ورزش، فرهنگی و اجتماعی خواهد بود.
رئیس بسیج رسانه استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به مفهوم اندیشهورزی، اظهار کرد: باید میان هماندیشی و اندیشهورزی تفاوت قائل شد؛ چرا که این دو مفهوم اگرچه به یکدیگر نزدیک هستند، اما تفاوتهای مهمی دارند.
عباسی ادامه داد: هماندیشی معمولاً موضوعمحور است، اما در اندیشهورزی ابتدا باید پیرامون موضوع، کشف مسئله صورت بگیرد و مشخص شود مسئله اصلی چیست و برای آن مسئله چه راهکاری میتوان ارائه کرد.
وی خاطرنشان کرد: در فرآیند اندیشهورزی، پس از کشف مسئله و رسیدن به راهکار، موضوع باید در نهایت به کاربست تبدیل شود و نتیجه آن نیز در عرصه عمل مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس بسیج رسانه استان کرمانشاه گفت: در این مسیر، مطالبهگری از دستگاهها و ادارات نیز باید بر اساس مسئلهشناسی و راهکارهای بهدستآمده صورت گیرد تا اندیشهورزی صرفاً به برگزاری جلسات و بیان دیدگاهها محدود نشود و بتواند به نتایج عملی و اثرگذار منجر شود.
کرمانشاه- رئیس بسیج رسانه استان کرمانشاه از برگزاری جشنواره رسانهای ابوذر با رویکردی متفاوت خبر داد و گفت: در شرایط جنگ، نقش و مأموریت جشنوارههای رسانهای نیازمحورتر و مهمتر شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر عباسی، رئیس بسیج رسانه استان کرمانشاه، بعدازظهر چهارشنبه در نخستین نشست هیئت اندیشهورزی بسیج رسانه استان کرمانشاه، با اشاره به مأموریت این مجموعه در حوزه برگزاری جشنوارههای رسانهای اظهار کرد: یکی از مأموریتهای مهم بسیج رسانه، برگزاری جشنوارهها با قوت و قدرت است و تلاش داریم این رویدادها را با جدیت دنبال کنیم.
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