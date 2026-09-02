به گزارش خبرگزاری مهر، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به آییننامه تأمین مسکن دهکهای یک تا چهار، اظهار کرد: استان قم طی پنج ماه اخیر موفق به تأمین حدود ۵.۵ هزار میلیارد تومان منابع برای ساخت مسکن دهکهای یک تا چهار شده است که این اقدام میتواند به شتاب گرفتن روند اجرای پروژههای مسکن در این استان منجر شود.
وی با اشاره به عملکرد مثبت برخی استانها در تأمین منابع مورد نیاز ساخت مسکن اقشار کمدرآمد، افزود: خراسان جنوبی و سمنان نیز از جمله استانهایی هستند که در زمینه تأمین منابع برای ساخت مسکن دهکهای یک تا چهار عملکرد مناسبی داشتهاند.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به آخرین گزارشهای سامانه «تم» گفت: پیشرفت فیزیکی پروژههای مسکن در استانها بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است و در استان قم نیز پیشرفت فیزیکی پروژههای سازمان به حدود ۹۴ درصد رسیده است.
وی بر ضرورت افزایش سرعت اجرای پروژهها، پیگیری مستمر امور و تشدید نظارت ادارات کل بر روند پیشرفت طرحها تأکید کرد و گفت: نظارت بر پروژههای آمادهسازی باید با دقت بیشتری انجام شود و این نظارت هم در بخش اجرا و هم در بررسی و تأیید صورتوضعیت پیمانکاران مورد توجه قرار گیرد.
نبیان همچنین تأمین بهموقع خدمات زیربنایی و روبنایی پروژههای مسکن را ضروری دانست و ادامه داد: تکمیل محوطهسازی، آسفالت معابر و سایر زیرساختهای مورد نیاز پروژهها باید با جدیت دنبال شود و همزمان خدمات روبنایی از جمله مدرسه، مسجد و کلانتری نیز احداث و تکمیل شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: ادارات کل میتوانند با فراهم کردن امکان حضور مستقیم متقاضیان در پروژهها، آنان را در جریان روند پیشرفت طرحها قرار دهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حضور مستقیم متقاضیان در پروژهها علاوه بر ایجاد امید و اعتماد در خانوادهها، این پیام را منتقل میکند که دولت پیگیر وضعیت مسکن آنان است و این موضوع میتواند به تأمین آورده متقاضیان با سرعت و سهولت بیشتری کمک کند.
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