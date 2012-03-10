تعداد کانونهای فرهنگی و هنری نسبت به مساجد کشور کم است

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام علی ملانوری عصر جمعه در جمع خبرنگاران در یاسوج افزود: هم اکنون 13 هزار کانون فرهنگی و هنری در کشور فعالیت می کنند و این در حالی است که 80 هزار مسجد در کشور وجود دارد.

وی بیان کرد: با این حال این تعداد کانون فرهنگی و هنری با تلاش فراوان دست اندرکاران و جوانان انقلابی و ائمه جماعات شکل گرفته و مشغول فعالیت هستند.

500 کانون در مناطق روستایی راه اندازی شده است

مشاور دبیرستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور توجه به مناطق عشایری و روستایی را در اولویت برنامه های ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور عنوان کرد و گفت: تاکنون 500 کانون فرهنگی و هنری در مناطق روستایی و عشایری کشور ایجاد شده است.

ملانوری عنوان کرد: محور اصلی فعالیت این کانونها آموزش احکام مربوط به نماز است.

وی یادآور شد: سال آینده اولین کنگره نخبگان عشایری و روستایی کشور با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای مناطق روستایی در تهران برگزار می شود.

مدیرکل کانونهای تخصصی کانونهای مساجد کشور همچنین از راه اندازی 615 کانون تخصصی در مساجد کشور خبر داد و بیان داشت: این کانونها در 23 رشته شامل ایثار و شهادت، حجاب و عفاف، قرآن و عترت، مهدویت، رشته ای ادبی و هنری، سلامت و ورزش و ... راه اندازی شده اند.

وی همچنین اظهار داشت: فعال مسجد به عنوان یک شغل تعیین شده و تاکنون دو هزار نفر از فعالین مسجد در کشور بیمه تامین اجتماعی شده اند.

ملا نوری مساجد را یکی از ارکان اصلی انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: اگر مسجد در راس و محور بماند، تهاجم فرهنگی کاری از پیش نمی برد.