لزوم احیای کارکرد مساجد؛ فعالیت ۲۸ هزار کانون فرهنگی هنری مسجد در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ملانوری عصر شنبه در همایش «مسجد، کانون نشاط» با اشاره به ظرفیت گسترده کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: ۲۸ هزار و ۳۰۰ کانون فرهنگی هنری مسجد در کشور فعال هستند و ۱۲ هزار کتابخانه در این کانون‌ها فعالیت می‌کنند.

وی با تاکید بر ضرورت احیای کارکردهای اجتماعی مساجد گفت: مساجد علاوه بر رشد و توسعه معنوی، باید بتوانند در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و هنری نقش‌آفرینی کنند و به محور زندگی مردم تبدیل شوند.

حجت الاسلام ملانوری ادامه داد: بیش از پنج هزار گروه نمایشی و سرود نیز در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد فعال هستند که نشان‌دهنده ظرفیت گسترده مساجد در حوزه فرهنگ و هنر است.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با تأکید بر ضرورت احیای مساجد اظهار کرد: طرح «محراب» در ۱۰ هزار کانون مسجد اجرا شده است و این کانون‌ها می‌توانند به‌عنوان الگو مورد توجه قرار گیرند.

حجت الاسلام ملانوری با بیان اینکه باید مساجد را به محور زندگی مردم تبدیل کرد، گفت: در آسیب‌ شناسی وضعیت مساجد باید به مشکلات مختلف آنها توجه شود؛ چرا که مساجد با مسائل زیرساختی، اقتصادی و زیربنایی مواجه هستند.



وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در ساختار مسجد گفت: در داخل مسجد، امام جماعت دو بازوی مهم دارد؛ یکی بسیج که در کنش‌های داوطلبانه و فعالیت‌های مردمی یاریگر است و دیگری کانون‌های فرهنگی هنری مساجد که در حوزه‌های فرهنگ، هنر، رسانه، نمایش و کتاب فعالیت می‌کنند.

کانون‌های فرهنگی مساجد برای جذب حداکثری اقشار جامعه تقویت شوند

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی نیز مسجد را بزرگترین نعمت الهی برای ترویج فرهنگ توحیدی دانست و بر ضرورت مدیریت بهینه فضای مساجد و تقویت کانون‌های فرهنگی برای جذب حداکثری اقشار جامعه تأکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی با اشاره به اهمیت راهبردی جایگاه مساجد در اسلام افزود: مسجد پایگاه توحید و محل عبادت است؛ باید از این نعمت بزرگ الهی به بهترین نحو استفاده کرده و فرصت‌ها را برای دعوت مردم به مساجد مغتنم بشماریم،

وی با اشاره به تبیین اهمیت و تکریم جایگاه و نقش مساجد ادامه داد: تمامی تلاش‌ها باید در جهت تکریم مراجعین و نمازگزاران باشد و فضای مساجد به لحاظ فیزیکی، سرمایشی و گرمایشی به‌گونه‌ای مدیریت شود که برای حضور اقشار مختلف، به‌ویژه نسل جوان، محیطی جذاب و نشاط‌آور فراهم گردد.

امام جمعه ارومیه در ادامه بر نقش کلیدی ائمه جماعات و هیئت‌امنای مساجد تأکید کرد و گفت: امام جماعت باید با اهتمام ویژه به اقامه نماز و حضور مستمر، زمینه‌ساز پویایی مسجد باشد. وی همچنین با تقدیر از تلاش‌های ائمه جماعات در مدیریت مساجد، تصریح کرد: نقش هیئت‌امنا در آبادانی و پیشرفت امور مساجد بی‌بدیل است؛ به‌طوری‌که حضور افراد مومن، دلسوز و متعهد در ترکیب هیئت‌امنا، مستقیماً بر رونق و آبادانی خانه خدا تأثیرگذار خواهد بود.

حجت‌الاسلام و المسلمین قریشی با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق برای پایگاه‌ها و کانون‌های فرهنگی مساجد خاطرنشان کرد: اگر کانون‌های فرهنگی به درستی مدیریت و برنامه‌ریزی شوند، شاهد رونق و آبادانی بیش از پیش مساجد خواهیم بود.

هم‌افزایی برای رونق فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی مساجد

مدیرستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد آذربایجان غربی نیز در این همایش بااشاره به ضرورت تقویت فعالیت‌های فرهنگی، هنری و تبلیغی در مساجد بر توسعه کانون‌های فرهنگی هنری در مساجد، بهره‌گیری از ظرفیت مبلغان و ائمه جماعات، برگزاری دوره‌های آموزشی، تبادل اطلاعات و هم‌افزایی میان ستاد کانون‌های مساجد و حوزه علمیه برای ارتقای فعالیت‌های مسجدمحور تأکید کرد.

محسن رضائی گفت: مساجد، محور همدلی، فرهنگ‌سازی و تربیت نسل مؤمن و انقلابی هستند و تعامل نهادهای فرهنگی، گامی مؤثر در تحقق این رسالت بزرگ خواهد بود.

وی ادامه داد: مساجد از دیرباز در جامعه ما جایگاه ویژه‌ای داشته و در کنار فعالیتهای معنوی، نقش تاثیرگذاری و گسترده‌ای در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی داشته است. لذا باید زمینه را برای جذب حداکثری جوانان به این پایگاه فرهنگی فراهم کنیم.