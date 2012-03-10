28 نوع سردرد در پزشکی شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رضایی زاده بعد از ظهر شنبه در کارگاه سردرد با منشا گوارشی در طب نوین و طب سنتی اظهار داشت: در طب سنتی از روی ظاهر هر فرد بیماری را تشخیص می دهند و با شناختن مزاج فرد می توان داروی مناسب را به بیمار داد و جلوی بیماری را گرفت.

وی با بیان اینکه دارو باید برای بیمار ساخته شود افزود: اثر دارو بر روی هر فرد متفاوت است و دارو سازی نوین باید برای بیمار دارو بسازد.

دستیار تخصصی طب سنتی در دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: 28 نوع سردرد داریم که برخی از این سردرد ها به تغییرات مزاجی مربوط می شود که یکی از آنها سردرد های مشارکتی است که تا عضو درمان نشود سردرد درمان نمی شود و بسیاری از سردرد های میگرنی از نوع سردرد های مشارکتی هستند.

وی بیان داشت: سردرد ها به دو دسته مزاج فرد و مزاج عضو تقسیم می شوند و بر اساس ارتباط مغز با اعضای فرد بر عملکرد فرد تاثیر می گذارد.

دستیار تخصصی طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی ایران، با بیان اینکه سلامتی در طب سنتی شش اصول دارد اظهار داشت:این شش عامل آب و هوا، خوردن و آشامیدن، خواب و بیداری، حرکت و سکون، اعراض نفسانی و احتباس و استفراغ است.

وی بیان داشت: زمینه اختلال شخصیت اعتیاد بوده و انتخاب نوع مواد مخدر به مزاج فرد بستگی دارد که چه نوع موادی را برای مصرف انتخاب می کند.