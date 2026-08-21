تیم هندبال نوجوانان ایران مقابل عربستان پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار تیم ملی هندبال نوجوانان ایران در یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا ۲۰۲۶ اردن، از ساعت ۱۸:۳۰ مقابل عربستان آغاز و با برتری هندبالیست های کشورمان به پایان رسید. ملی‌پوشان نوجوان هندبال ایران در نیمه اول، علی رغم ارائه نمایشی قابل قبول با نتیجه ۱۲ بر ۱۰ از حریف خود عقب افتادند. در نیمه دوم با تغییر روند بازی و اجرای دقیق‌تر برنامه‌های محمدرضا رجبی، سرمربی تیم ملی، ورق به سود ایران برگشت و ملی‌پوشان نوجوان ایران موفق شدند در نهایت این دیدار را با نتیجه ۲۸-۲۰ به سود خود به پایان برسانند.

در پایان این بازی مهرشاد منصوری، دروازه‌بان شایسته ایران که با مهارهای خود از چهره‌های شاخص این مسابقه بود به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

تیم ملی هندبال نوجوانان ایران با این پیروزی و کسب دو امتیاز در نخستین دیدار خود یکشنبه اول شهریور ماه در دومین مسابقه در مرحله گروهی این رقابت‌ها مقابل قطر قرار خواهد گرفت.

برنامه کامل دیدارهای تیم ملی هندبال نوجوانان ایران در ادامه مرحله گروهی این رقابت‌ها به شرح زیر است:

یکشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۵:

ایران – قطر ، ساعت ۱۶:۳۰

دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵:

ایران – کویت ، ساعت ۱۶:۳۰

چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵:

ایران – سوریه ، ساعت ۱۲:۳۰

مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا ۲۰۲۶ تا ۱۰ شهریور ماه در اردن ادامه دارد و چهار تیم برتر این مسابقات، سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را کسب خواهند کرد.