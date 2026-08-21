میرزاده: ذخایر خونی کرمانشاه نیازمند مشارکت مردم است

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت تداوم اهدای خون اظهار کرد: مرکز اهدای خون کرمانشاه در میدان فرمانداری روز جمعه ۳۰ مردادماه آماده پذیرش شهروندان و اهداکنندگان خون است.

وی افزود: این مرکز از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر فعالیت خواهد داشت و شهروندان می‌توانند با مراجعه به مرکز اهدای خون واقع در میدان فرمانداری، در این امر انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت مشارکت مستمر مردم در اهدای خون گفت: بیماران نیازمند خون و فرآورده‌های خونی در شرایط مختلف به کمک اهداکنندگان وابسته هستند و استمرار اهدای خون می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیاز مراکز درمانی داشته باشد.

میرزاده خاطرنشان کرد: هر واحد خون اهدایی پس از فرآوری می‌تواند به تهیه فرآورده‌های مختلف خونی منجر شود و در نجات جان چند بیمار مورد استفاده قرار گیرد؛ بنابراین اهدای خون اقدامی مؤثر و ارزشمند در حمایت از بیماران است.

وی از شهروندان کرمانشاهی خواست با حضور در مرکز اهدای خون، در این حرکت خیرخواهانه مشارکت کنند و افزود: همراه داشتن کارت شناسایی برای مراجعه و اهدای خون الزامی است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان ضمن قدردانی از اهداکنندگان خون، گفت: حضور مردم و مشارکت مستمر آنان پشتوانه مهمی برای تأمین خون مورد نیاز بیماران است و امیدواریم شهروندان با حضور در مراکز اهدای خون، یاری‌رسان بیماران باشند.