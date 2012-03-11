ثبت کمترین شکایت کاندیداها در انتخابات مجلس نهم

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی تمدن اظهار داشت: این میزان از شکایتها، در ارزیابی فرمانداران و دیگر زحمتکشان برگزاری این انتخابات به دست آمده است.

شکایات ابلاغی ربطی به وجود نقص درانتخابات ندارد

وی افزود: هیچ ‏یک از این تعداد قلیل شکایات ابلاغی به استانداری تهران، ربطی به نقص در انتخابات ندارد بلکه شاکیان صرفاً بازشماری برخی صندوقها را خواستار شدند.

تمدن از اجرای کاری بزرگ در انتخابات استان تهران خبر داد و بیان داشت: از سه میلیون و 500 رأی داخل صندوقهای استان تهران، دو میلیون و 500 رأی آن مربوط به حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر بود.