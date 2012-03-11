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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۵

تمدن خبر داد:

ثبت کمترین شکایت کاندیداها در انتخابات مجلس نهم

ثبت کمترین شکایت کاندیداها در انتخابات مجلس نهم

تهران – خبرگزاری مهر: استاندار تهران از ارائه کمترین شکایت از سوی نامزدهای انتخاباتی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در قیاس با دوره های گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی تمدن اظهار داشت: این میزان از شکایتها، در ارزیابی فرمانداران و دیگر زحمتکشان برگزاری این انتخابات به دست آمده است.

شکایات ابلاغی ربطی به وجود نقص درانتخابات ندارد

وی افزود: هیچ ‏یک از این تعداد قلیل شکایات ابلاغی به استانداری تهران، ربطی به نقص در انتخابات ندارد بلکه شاکیان صرفاً بازشماری برخی صندوقها را خواستار شدند.

تمدن از اجرای کاری بزرگ در انتخابات استان تهران خبر داد و بیان داشت: از سه میلیون و 500 رأی داخل صندوقهای استان تهران، دو میلیون و 500 رأی آن مربوط به حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر بود.

کد مطلب 1557069

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