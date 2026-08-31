به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو شامگاه دوشنبه در آیین بازگشایی بازارچه مرزی تیله‌کوه در شهرستان سرپل‌ذهاب، با اشاره به سابقه حضور خود در منطقه در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: مردم این منطقه در دوران جنگ در کنار نیروهای نظامی برای دفاع از سرزمین و بیرون راندن دشمن از کشور ایستادگی کردند و امروز نیز باید برای توسعه و آبادانی این مناطق تلاش شود.

وی با اشاره به افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو در کرمانشاه افزود: امروز استان کرمانشاه از نظر تولید برق به خوداتکایی رسیده و ظرفیت تولید برق استان حدود ۲ هزار و ۳۰۰ مگاوات است، در حالی که مصرف استان کمتر از هزار و ۳۰ مگاوات است.

وزیر نیرو با بیان اینکه نیروگاه دالاهو از نیروگاه‌های با راندمان بالای کشور است، گفت: راندمان این نیروگاه نزدیک به ۶۰ درصد است و تلاش می‌کنیم در تأمین سوخت و برق مورد نیاز، اولویت لازم برای مردم منطقه در نظر گرفته شود.

علی‌آبادی با اشاره به سابقه اجرای پروژه نیروگاه دالاهو اظهار کرد: این پروژه سال‌ها پیش آغاز شد و خاطرات زیادی از حضور در این منطقه دارم و امروز خوشحالم که این طرح به بهره‌برداری رسیده و می‌تواند در تأمین پایدار انرژی استان نقش‌آفرین باشد.

بازارچه تیله‌کوه گام نخست برای توسعه تجارت مرزی

وی در ادامه با اشاره به بازگشایی بازارچه تیله‌کوه گفت: در دوره‌ای که مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر عهده داشتم، توسعه و رونق بازارچه‌های مرزی از موضوعات مورد توجه بود و امروز خوشحالم که بازارچه تیله‌کوه گام نخست فعالیت خود را آغاز کرده است.

وزیر نیرو افزود: باید کمک کنیم این مرز به یک مرکز حرفه‌ای و دقیق برای تجارت و مبادلات اقتصادی با کشور همسایه عراق تبدیل شود و در این زمینه وزارت اقتصاد و مجموعه دولت از این ظرفیت حمایت خواهند کرد.

علی‌آبادی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق مسائل و مشکلات موجود در بازارچه تیله‌کوه تصریح کرد: از معاونان وزارت نیرو و مسئولان مرتبط خواسته‌ام در منطقه مستقر شوند و موضوعات مختلف را از نزدیک بررسی و برای رفع مشکلات موجود اقدام کنند.

وی ادامه داد: موضوعاتی که درباره این منطقه مطرح می‌شود نباید روی زمین بماند و لازم است با بررسی‌های دقیق، مسائل شناسایی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود.

توسعه نیروگاه‌ها با مشارکت مردم

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تولید و مصرف برق در کشور گفت: امروز ظرفیت تولید برق کشور به حدود ۱۰۲ هزار مگاوات رسیده است که با توجه به جمعیت کشور ظرفیت قابل توجهی محسوب می‌شود، اما همچنان در زمره کشورهای پرمصرف قرار داریم.

علی‌آبادی با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف برق افزود: افزایش تولید به تنهایی پاسخگوی نیاز کشور نیست و باید مصرف نیز مدیریت و به استانداردهای جهانی نزدیک شود.

وی اظهار کرد: برق کالایی ارزشمند است و باید در مصرف آن عدالت رعایت شود و سهم مشخصی از مصرف متعارف و استاندارد برای مردم در نظر گرفته شود.

وزیر نیرو همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه نیروگاه‌ها با مشارکت مردم خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم زمینه‌ای فراهم شود که افراد با سرمایه‌های مختلف بتوانند در احداث نیروگاه‌ها مشارکت و سهامدار این طرح‌ها شوند.

تلاش برای تأمین پایدار انرژی در ماه‌های پیش‌رو

علی‌آبادی با اشاره به شرایط شبکه برق کشور در پی آسیب‌های ناشی از جنگ گفت: برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تأمین برق در شرایط فعلی در حال اجراست و تلاش شده با استفاده از ظرفیت‌های موجود، نیاز مردم تأمین شود.

وی با اشاره به مدیریت منابع آب و انرژی در ماه‌های گذشته افزود: در دوره اربعین تلاش شد آب مورد نیاز مردم و زائران تأمین شود و همزمان بخشی از منابع برای فصل زمستان ذخیره شود.

وزیر نیرو از افزایش ذخایر سوخت نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: بیش از ۲ میلیارد مترمکعب نسبت به سال گذشته سوخت بیشتری ذخیره کرده‌ایم و همچنان فرصت برای افزایش ذخایر تا آغاز فصل زمستان وجود دارد.

علی‌آبادی تأکید کرد: همه تلاش مجموعه وزارت نیرو این است که با استفاده از عقل، تدبیر و ظرفیت دانشگاهیان و متخصصان، بهترین تصمیم‌ها برای تأمین نیاز مردم اتخاذ شود و در این مسیر کوتاهی نخواهیم کرد.