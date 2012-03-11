صبای نوین قم مقابل آذرآب ارومیه پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای نوین قم در دور رفت از مرحله رقابت‌های فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان برای حفظ موقعیت خود در لیگ این فصل جام آزادگان مقابل آذر آب ارومیه صف‌آرایی کرد و موفق به شکست میهمان خود شد.



بر اساس برنامه سازمان لیگ آزادگان، دیدار تیم‌های فوتبال صبای نوین قم و آذر آب ارومیه در دور رفت از مرحله نخست پلی آف لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور شامگاه شنبه در ورزشگاه تختی شهر مقدس قم برگزار شد و با برتری 2 بر 1 به سود تیم صبای نوین قم به پایان رسید.



پیروزی صبا در غیاب چهار محروم و سه بازیکن مصدوم



در این مسابقه خانگی تیم صبای نوین قم مقابل آذر آب ارومیه بازی بسیار خوبی ارائه کرد و توانست میهمان خود را با گل های حمیدرضا پاکیزه و علی مولایی شکست داده و در نهایت امیدوار به دیدار برگشت روز 27 اسفند ماه به مصاف حریف برود.



تیم فوتبال صبای نوین قم در مرحله گروهی رقابت های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان در گروه دوم بعد از تیم های استقلال ساری، شهرداری لنگرود، شهرداری چابکسر، سپیدرود آستانه و عقاب تهران در مکان ششم جای گرفت.



صبایی ها از 22 بازی خود در این گروه هشت پیروزی، 9 تساوی و پنج باخت برابر حریفان کسب کردند که حاصل آن زدن 35 گل و خوردن 28 گل بود تا در نهایت این تیم با کسب 33 امتیاز رتبه ششم گروه دوم را از آن خود کند.



ششمی صبای قم در مرحله گروهی لیگ آزادگان



در این گروه استقلال ساری با کسب 50 امتیاز در صدر ایستاد و به عنوان تیم اول راهی مرحله دوم شد، تیم فوتبال شهرداری لنگرود باکسب 43 امتیاز در رده دوم قرار گرفت و به عنوان تیم دوم جواز صعود به مرحله دوم را به دست آورد.



شهرداری چابکسر با کسب 35 امتیاز و تفاضل گل به اضافه 15 سوم شد، سپیدرود آستانه با کسب 35 امتیاز و تفاضل گل به اضافه 11 چهارم شد و عقاب تهران با کسب 34 امتیاز در رده پنجم ایستاد و تیم فوتبال صبای نوین قم با 33 امتیاز ششم شد.



در این گروه البرز شهرداری زنجان با کسب 33 امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به صبای نوین هفتم شد، شاهین کرج با کسب 30، شهرداری آستارا با کسب 23، سرخپوشان بوئین زهرا با کسب 17، آرمین قزوین با کسب 17 و شاهین تهران با کسب هشت امتیاز در رده های هفتم تا دوازدهم گروه دوم جای گرفتند.

