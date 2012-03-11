بودجه 1404میلیارد تومانی شهرداری تبریز در سال 91 تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب شیری آذر پس از جلسه علنی روز یکشنبه شورای اسلامی شهر تبریز در گفتگو با خبرنگاران افزود: کار بررسی بودجه در جلسات غیرعلنی صورت گرفته بود اما موضوع تصویب این لایحه در جلسه علنی امروز به طور رسمی اعلام شد.

وی گفت: کار بررسی و تصویب لایحه بودجه پیشنهادی سال 91 شهرداری تبریز شامل شهرداری مرکز، شهرداریهای مناطق 10 گانه، سازمانها و شرکتهای تابعه پس از قریب به دو ماه کار کارشناسی و دقیق، امروز در 327 امین جلسه شورای شهر به انجام رسید.

سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر تبریز اظهار داشت: 23 درصد این بودجه، جاری و مابقی عمرانی است و توسعه چشمگیر خدمات تنظیفی، توسعه فضای سبز، زیباسازی محیط شهر و اتمام پروژه های نیمه تمام شهری به شکل اولویت داری دیده شده است.

وی اضافه کرد: مسیرگشایی ها و توجه به ساماندهی بافت فرسوده شهر تبریز، توجه به توسعه حمل و نقل عمومی و اجرای چندین پروژه مهم و تاثیرگذار از جمله تالار همایشهای بین المللی تبریز، پارک موزه دفاع مقدس، آادسازی حریم ارک، احیای دربهای تاریخی شهر و باروهای آن، آسفالت اساسی معابر و ایجاد المان جدید میدان آذربایجان از دیگر موارد مهم بودجه 91شهرداری تبریز است.

یادمان شمس طی سال91 احداث می شود

سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز همچنین از پیش بینی بهره برداری از یادمان شمس تبریز در بودجه 91 شهرداری تبریز خبر داد و گفت: بر همین اساس یادمان شمس تبریزی که در باغ گلستان تبریز احداث می شود، با مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی طی سال آینده مورد بهره برداری قرار گیرد.

شیری آذر، تحقق این خواسته مردم تبریز را سرآغاز احیای هویت درخشان این خطه از کشورمان توصیف کرد و افزود: بسیاری از منابع تاریخی، تبریز را مدفن شمس تبریزی ذکر کرده اند ولی از اقدام شورای اسلامی و شهرداری خوی در ایجاد یادمان این عارف نامی قرن هفتم هجری حمایت می کنیم و حتی حاضر به مساعدت مالی هستیم.

باغلارباغی برای احداث هتل 7 ستاره آماده سازی می شود

وی در ادامه به پیش بینی بودجه سال 91 شهرداری تبریز در تهیه مقدمات احداث هتل 7 ستاره و مجتمع تفریحی و تجاری در محل باغلارباغی این شهر اشاره و تصریح کرد: کار انتقال دستگاههای تفریحی باغلارباغی بزودی شروع می شود و به جای آن، مجتمع سرپوشیده ای که مشتمل بر امکانات رفاهی، تجاری و تفریحی بسیار وسیعی است، احداث خواهد شد.

به گفته شیری آذر، مجتمع و هتل 7 ستاره که هزار و 800 میلیارد تومان سرمایه گذاری می شود، چهار برابر وسیع تر از باغلار باغی بوده و امکان ارائه خدمات ایمن و بهداشتی به شهروندان و مسافران را خواهد داشت.

1200 میلیون تومان به مناطق تازه الحاق یافته به تبریز تخصیص یافت

سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه از تخصیص هزار و 200 میلیون تومان اعتبار به چهار منطقه ای که به تازگی به کلانشهر تبریز ملحق ده اند، خبر داد و گفت: هر یک از چهار منطقه آناخاتون، خلجان، کندرود و ایلخچی که اخیراً جزو محدوده شهری تبریز محسوب می شوند، 300 میلیون تومان اختصاص یافته است.

شیری آذر اضافه کرد: تخصیص این میزان اعتبار در بودجه سال 91 شهرداری تبریز دیده شده است.

عملکرد شهرداری تبریز در 5 سال گذشته مثبت است

عضو شورای اسلامی شهر تبریز همچنین با یادآوری تحقق درصد بالایی از برنامه تبریز90، تدوین و تصویب بودجه 91 شهرداری تبریز را در چارچوب برنامه پنج ساله بعدی این مجموعه بیان کرد و گفت: با وجود اینکه یک ارزیابی کلی از میزان تحقق برنامه تبریز90 نشده است، اما می توان گفت که عملکرد شهرداری در پنج سال گذشته بسیار مثبت بوده است.

وی افزود: کسب عناوین برتر بین المللی و کشوری توسط شهرداری تبریز گواه این ادعاست و افتخارآفرینی این مجموعه طی پنج سال گذشته نشان از پویایی شهرداری تبریز دارد.