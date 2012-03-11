به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عموعابدینی در نشست امروز هیات رئیسه دانشگاه تهران گفت: دانشگاه تهران به خوبی در این زمینه ورود پیدا کرد و در کارگروه‌های دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال پیگیری است.

وی دانشگاه تهران در حوزه پژوهشی در سال جاری رتبه 368 جهانی را کسب کرد که نشان می دهد فضای علمی دانشگاه تهران مسیر اصلی خود را طی می‌کند.

وی با اشاره به رشد قابل توجه تولیدات علمی امسال دانشگاه تهران، گفت: تعداد مقالات چاپ شده دانشگاه تهران در سال 2010، 2070 مقاله بود که در سال 2011 این تعداد به 2268 مقاله افزایش یافت و در یکی دو ماه گذشته 143 مقاله از سوی دانشگاه تهران در سطح جهانی به چاپ رسید. از سوی دیگر تعداد مقالات چاپ شده دانشگاه تهران از سال 2002 تا 2012 بالغ بر 13 هزار مقاله بود.

معاون پژوهشی دانشگاه تهران با اشاره به افتتاح پژوهشگاه این دانشگاه در ماه گذشته اظهار داشت: 10 پژوهشکده در این پژوهشگاه با هدف ایجاد ارتباط مستمر با صنعت و جامعه و تطبیق دستاوردهای پژوهشی اساتید با نیازهای کشور در حال فعالیت هستند.

وی با اشاره به ایجاد سامانه نظام عرضه و تقاضای پژوهش و فناوری در دانشگاه تهران گفت: این سامانه با هدف ایجاد توانمندی‌ها و تطبیق آن با نیازهای کشور ایجاد شد که خروجی آن ایجاد 70 گروه پژوهشی جدید در سطح دانشگاه است.

عموعابدینی با اشاره به ایجاد پیشخوان خدمات پژوهشی و فناوری به صورت غیر حضوری در دانشگاه تهران گفت: این پیشخوان با هدف ارائه خدمات بهتر به اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ایجاد شد همچنین ایجاد آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران و تجهیز این آزمایشگاه در مراحل پایانی خود به سر می برد.

معاون پژوهشی دانشگاه تهران با اشاره به پیاده سازی نظام جامع پژوهش و فناوری در سال جاری در دانشگاه تهران گفت: طرح جامع تحقیقات اساتید دانشگاه تهران در حوزه‌های پژوهش و فناوری ایجاد شده و بالغ بر 90 درصد اساتید حوزه فعالیت های خود را مشخصا اعلام کرده‌اند.